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Mbappe'den ayrılık açıklaması: PSG ile sözleşmemi uzatmayı hiç düşünmedim
Mbappe'den ayrılık açıklaması: PSG ile sözleşmemi uzatmayı hiç düşünmedim
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Mbappe, Paris Saint Germain ile 2025'e kadar olan sözleşmesini uzatmayacağını söyledi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T15:55+0300
2023-06-13T17:01+0300
spor
mbappe
kylian mbappe
psg
paris saint-germain (psg)
sözleşme
real madrid
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Adı Real Madrid ile anılan PSG'nin yıldız forveti Kylian Mbappe, 2025'e kadar kulüpte kalma seçeneğini kabul etmeyeceğini doğruladı. AFP'ye verdiği demeçte yıldız futbolcu, kulübe gönderdiği mektupta bu kararını belirttiğini söyledi. Kararı Temmuz 2022'de aldığını söyleyen Mbappe, "Sözleşmemi uzatmayı düşünmüyorum. Mektubu göndermemdeki tek amaç, daha önce konuşulanları doğrulamaktı" dedi. Böylelikle Mbappe'nin kulüpten bu yaz ayrılmayacağı fakat sözleşmesini de uzatmayacağı kesinleşti. Fransız yıldız, mektubun medyada dolaşıma sokulması ve bunun hem kendisi hem de kulüp için imaj zedeleyici olmasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Real Madrid iddialarını yalanladıBazı Fransız yayın organlarında Real Madrid'e gideceği yönündeki iddiaları yalanlayan Mbappe, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Fransız forvet yaptığı paylaşımda, "Yalanın çapı ne kadar büyükse yayılması da o kadar hızlı olur. Önümüzdeki sezon çok mutlu olduğum PSG'de devam edeceğimi daha önce söylemiştim" dedi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında da Real Madrid'e gideceği iddialarıyla gündeme gelen Mbappe, İspanyol ekibini geri çevirerek PSG ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Real Madrid Başkanı Perez'den açıklamaReal Madrid Başkanı Florentino Perez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mbappe transferinin sinyallerini vermişti.Başkan Perez, "Kylian Mbappe'yi transfer edecek misiniz?" sorusunu "Evet imzalayacağız, ancak bu sene değil" şeklinde cevaplamıştı. Eylül 2022'de yaptığı bir açıklamada da Fransız futbolcu, "Ne olacağını asla bilemezsiniz. Real Madrid'de hiç oynamadım ama sanki evimmiş gibi hissediyorum" diyerek LaLiga ekibine göz kırpmıştı.Mbappe, bu sezon 43 maçta 41 gol ve 10 asistle takımının Ligue 1 şampiyonluğuna katkı sağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/messi-ve-cinli-polisler-arasinda-pasaport-krizi-gecici-vizeyle-giris-yapabildi--1072342417.html
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mbappe, kylian mbappe, psg, paris saint-germain (psg), sözleşme, real madrid
mbappe, kylian mbappe, psg, paris saint-germain (psg), sözleşme, real madrid

Mbappe'den ayrılık açıklaması: PSG ile sözleşmemi uzatmayı hiç düşünmedim

15:55 13.06.2023 (güncellendi: 17:01 13.06.2023)
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© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Mbappe, Paris Saint Germain ile 2025'e kadar olan sözleşmesini uzatmayacağını söyledi.
Adı Real Madrid ile anılan PSG'nin yıldız forveti Kylian Mbappe, 2025'e kadar kulüpte kalma seçeneğini kabul etmeyeceğini doğruladı.
AFP'ye verdiği demeçte yıldız futbolcu, kulübe gönderdiği mektupta bu kararını belirttiğini söyledi. Kararı Temmuz 2022'de aldığını söyleyen Mbappe, "Sözleşmemi uzatmayı düşünmüyorum. Mektubu göndermemdeki tek amaç, daha önce konuşulanları doğrulamaktı" dedi.
Böylelikle Mbappe'nin kulüpten bu yaz ayrılmayacağı fakat sözleşmesini de uzatmayacağı kesinleşti.
Fransız yıldız, mektubun medyada dolaşıma sokulması ve bunun hem kendisi hem de kulüp için imaj zedeleyici olmasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Real Madrid iddialarını yalanladı

Bazı Fransız yayın organlarında Real Madrid'e gideceği yönündeki iddiaları yalanlayan Mbappe, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Fransız forvet yaptığı paylaşımda, "Yalanın çapı ne kadar büyükse yayılması da o kadar hızlı olur. Önümüzdeki sezon çok mutlu olduğum PSG'de devam edeceğimi daha önce söylemiştim" dedi.
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında da Real Madrid'e gideceği iddialarıyla gündeme gelen Mbappe, İspanyol ekibini geri çevirerek PSG ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Real Madrid Başkanı Perez'den açıklama

Real Madrid Başkanı Florentino Perez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mbappe transferinin sinyallerini vermişti.
Başkan Perez, "Kylian Mbappe'yi transfer edecek misiniz?" sorusunu "Evet imzalayacağız, ancak bu sene değil" şeklinde cevaplamıştı.
Eylül 2022'de yaptığı bir açıklamada da Fransız futbolcu, "Ne olacağını asla bilemezsiniz. Real Madrid'de hiç oynamadım ama sanki evimmiş gibi hissediyorum" diyerek LaLiga ekibine göz kırpmıştı.
Mbappe, bu sezon 43 maçta 41 gol ve 10 asistle takımının Ligue 1 şampiyonluğuna katkı sağlamıştı.
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