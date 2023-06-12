https://sputniknews.com.tr/20230612/messi-ve-cinli-polisler-arasinda-pasaport-krizi-gecici-vizeyle-giris-yapabildi--1072342417.html
Messi ve Çin polisi arasında pasaport krizi: Geçici vizeyle giriş yapabildi
Messi ve Çin polisi arasında pasaport krizi: Geçici vizeyle giriş yapabildi
Inter Miami'ye transferi kesinleşen Lionel Messi, Arjantin ve Avustralya arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi pasaport krizi yaşadı. Havalimanında güvenlik... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T17:16+0300
2023-06-12T17:16+0300
2023-06-12T17:25+0300
spor
messi
lionel messi
pasaport
kriz
çin
çin halk cumhuriyeti
arjantin
polis
vize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072344085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e708e6e18ff601dd676c2febffec0c2d.jpg
Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yanlış pasaportla seyahat ettiği için Arjantin-Avustralya maçı için geldiği Pekin Havalimanı'nda güvenlik güçlerince durduruldu.Çin medyasına göre, saatlerce ayakta beklediği gözlemlenen 35 yaşındaki yıldızın Arjantin pasaportu yerine İspanya pasaportu ile seyahat etmesi krize neden oldu. Messi: Tayvan, Çin değil mi?Messi'nin 'Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu' düşündüğü için İspanyol pasaportunu kullandığı düşünülürken, havalimanındaki görevlilere "Tayvan, Çin değil mi?" dediği aktarıldı.Arjantin pasaportunun üzerinde olmadığını sınır yetkililerine bildiren Messi'ye geçici vize verilmesinin iki saat sürdüğü ve sorunun çözümünün ardından havaalanından ayrıldığı bildirildi. Adı uzun süre Suudi Arabistan'da Al Hilal ile anılan ve eski kulübü Barcelona'yı reddeden Arjantinli yıldız, David Beckham'ın başkanı ve sahiplerinden biri olduğu Major League Soccer (MLS) ekibi Inter Miami'de forma giyeceğini açıklamıştı.7 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi'nin Temmuz ayında yeni takımındaki arkadaşlarına katılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/messiyi-gormek-pahaliya-mal-olunca-cinliler-isyan-etti-bizi-sirtinda-da-tasiyacak-mi-bari-1071934155.html
çin
çin halk cumhuriyeti
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072344085_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0988b0ee57c5771a04e9f14fa3f1234f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
messi, lionel messi, pasaport, kriz, çin, çin halk cumhuriyeti, arjantin, polis, vize
messi, lionel messi, pasaport, kriz, çin, çin halk cumhuriyeti, arjantin, polis, vize
Messi ve Çin polisi arasında pasaport krizi: Geçici vizeyle giriş yapabildi
17:16 12.06.2023 (güncellendi: 17:25 12.06.2023) Abone ol
Inter Miami'ye transferi kesinleşen Lionel Messi, Arjantin ve Avustralya arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi pasaport krizi yaşadı. Havalimanında güvenlik güçlerince durdurulan Messi, geçici vizeyle ülkeye giriş yapabildi.
Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yanlış pasaportla seyahat ettiği için Arjantin-Avustralya maçı için geldiği Pekin Havalimanı'nda güvenlik güçlerince durduruldu.
Çin medyasına göre, saatlerce ayakta beklediği gözlemlenen 35 yaşındaki yıldızın Arjantin pasaportu yerine İspanya pasaportu ile seyahat etmesi krize neden oldu.
Messi: Tayvan, Çin değil mi?
Messi'nin 'Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu' düşündüğü için İspanyol pasaportunu kullandığı düşünülürken, havalimanındaki görevlilere "Tayvan, Çin değil mi?" dediği aktarıldı.
Arjantin pasaportunun üzerinde olmadığını sınır yetkililerine bildiren Messi'ye geçici vize verilmesinin iki saat sürdüğü ve sorunun çözümünün ardından havaalanından ayrıldığı bildirildi.
Adı uzun süre Suudi Arabistan'da Al Hilal ile anılan ve eski kulübü Barcelona'yı reddeden Arjantinli yıldız, David Beckham'ın başkanı ve sahiplerinden biri olduğu Major League Soccer (MLS) ekibi Inter Miami'de forma giyeceğini açıklamıştı.
7 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi'nin Temmuz ayında yeni takımındaki arkadaşlarına katılması bekleniyor.