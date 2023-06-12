https://sputniknews.com.tr/20230612/messi-ve-cinli-polisler-arasinda-pasaport-krizi-gecici-vizeyle-giris-yapabildi--1072342417.html

Messi ve Çin polisi arasında pasaport krizi: Geçici vizeyle giriş yapabildi

Messi ve Çin polisi arasında pasaport krizi: Geçici vizeyle giriş yapabildi

Inter Miami'ye transferi kesinleşen Lionel Messi, Arjantin ve Avustralya arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi pasaport krizi yaşadı. Havalimanında güvenlik... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T17:16+0300

2023-06-12T17:16+0300

2023-06-12T17:25+0300

spor

messi

lionel messi

pasaport

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çin

çin halk cumhuriyeti

arjantin

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vize

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Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yanlış pasaportla seyahat ettiği için Arjantin-Avustralya maçı için geldiği Pekin Havalimanı'nda güvenlik güçlerince durduruldu.Çin medyasına göre, saatlerce ayakta beklediği gözlemlenen 35 yaşındaki yıldızın Arjantin pasaportu yerine İspanya pasaportu ile seyahat etmesi krize neden oldu. Messi: Tayvan, Çin değil mi?Messi'nin 'Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu' düşündüğü için İspanyol pasaportunu kullandığı düşünülürken, havalimanındaki görevlilere "Tayvan, Çin değil mi?" dediği aktarıldı.Arjantin pasaportunun üzerinde olmadığını sınır yetkililerine bildiren Messi'ye geçici vize verilmesinin iki saat sürdüğü ve sorunun çözümünün ardından havaalanından ayrıldığı bildirildi. Adı uzun süre Suudi Arabistan'da Al Hilal ile anılan ve eski kulübü Barcelona'yı reddeden Arjantinli yıldız, David Beckham'ın başkanı ve sahiplerinden biri olduğu Major League Soccer (MLS) ekibi Inter Miami'de forma giyeceğini açıklamıştı.7 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi'nin Temmuz ayında yeni takımındaki arkadaşlarına katılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/messiyi-gormek-pahaliya-mal-olunca-cinliler-isyan-etti-bizi-sirtinda-da-tasiyacak-mi-bari-1071934155.html

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