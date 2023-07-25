https://sputniknews.com.tr/20230725/mariupol-kentinin-sakinleri-azov-taburu-militanlarinin-kentin-merkezini-bombaladiklarini-anlattilar-1073968931.html
Mariupol kentinin sakinleri, Azov Taburu militanlarının kentin merkezini bombaladıklarını anlattılar
Mariupol kentinin sakinleri, Azov Taburu militanlarının kentin merkezini bombaladıklarını anlattılar
Mariupol kentinin sakinleri, Ukraynalı askerlerin ve (Rusya’da yasaklı terör örgütü) aşırı milliyetçi Azov Taburu militanlarının Rus birlikleri gelmeden önce... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T19:36+0300
2023-07-25T19:36+0300
2023-07-25T19:36+0300
ukrayna krizi
video
azov taburu
rusya
ukrayna
mariupol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073968719_9:0:2151:1205_1920x0_80_0_0_60cd15bf692c472df47dce551bdc5348.jpg
Geçen yıl Rus ordusu 7 Mart tarihinde Mariupol’ü çembere aldı, ay sonuna doğru kenar mahallelerinden merkeze doğru ilerlemeye başladı, 21 Nisan’a doğru ise kentin neredeyse tamamını özgürleştirdi. Azovstal Çelik Fabrikası’nda 2 binin üzerinde Ukraynalı asker ve Azov Taburu militanı ablukaya alındı. Bu kişiler mayıs ortalarında teslim olmaya başladı, 20 Mayıs’ta ise Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’ün tamamen özgürleştirildiğini duyurdu.* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.
https://sputniknews.com.tr/20230707/mariupol-muze-gorevlisi-azovcular-sovyet-donemi-anilariyla-mucadele-etmeye-zorluyordu-1073237025.html
rusya
ukrayna
mariupol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073968719_277:0:1884:1205_1920x0_80_0_0_b46b4ceeab30aac5a0b51e3da627579d.jpg
Mariupol kentinin sakinleri, Ukraynalı askerlerin ve (Rusya’da yasaklı terör örgütü) aşırı milliyetçi Azov Taburu militanlarının Rus birlikleri gelmeden önce kentin merkezini bombaladıklarını anlattı
Mariupol kentinin sakinleri, Ukraynalı askerlerin ve (Rusya’da yasaklı terör örgütü) aşırı milliyetçi Azov Taburu militanlarının Rus birlikleri gelmeden önce kentin merkezini bombaladıklarını
2023-07-25T19:36+0300
true
PT1M11S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, azov taburu, rusya, ukrayna, mariupol
video, azov taburu, rusya, ukrayna, mariupol
Mariupol kentinin sakinleri, Azov Taburu militanlarının kentin merkezini bombaladıklarını anlattılar
Abone ol
Mariupol kentinin sakinleri, Ukraynalı askerlerin ve (Rusya’da yasaklı terör örgütü) aşırı milliyetçi Azov Taburu militanlarının Rus birlikleri gelmeden önce kentin merkezini bombaladıklarını ve ardından tahrip olmuş yerlere, Rus Silahlı Kuvvetleri yapmış gibi göstermek ve onları suçlamak için yabancı gazetecileri getirdiklerini anlattı.
Geçen yıl Rus ordusu 7 Mart tarihinde Mariupol’ü çembere aldı, ay sonuna doğru kenar mahallelerinden merkeze doğru ilerlemeye başladı, 21 Nisan’a doğru ise kentin neredeyse tamamını özgürleştirdi.
Azovstal Çelik Fabrikası’nda 2 binin üzerinde Ukraynalı asker ve Azov Taburu militanı ablukaya alındı. Bu kişiler mayıs ortalarında teslim olmaya başladı, 20 Mayıs’ta ise Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’ün tamamen özgürleştirildiğini duyurdu.
* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.