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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/mariupol-muze-gorevlisi-azovcular-sovyet-donemi-anilariyla-mucadele-etmeye-zorluyordu-1073237025.html
Mariupol müze görevlisi: Azovcular, Sovyet dönemi anılarıyla mücadele etmeye zorluyordu
Mariupol müze görevlisi: Azovcular, Sovyet dönemi anılarıyla mücadele etmeye zorluyordu
Mariupol Müzesi Fon Bakıcısı Andrey Ladkin, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov* alayının militanlarının, 2014-2022 döneminde, Büyük Yurtseverlik Savaşı ile ilgili... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T12:37+0300
2023-07-07T12:37+0300
video
müze
rusya
mariupol
ukrayna
azov taburu
kültür
ukrayna krizi
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Azov’lular hep bir şeylerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini söyleyen Ladkin, “Hatta tehditler vardı, diye biliyorum. Evet, elbette, Sovyet dönemiyle, Büyük Yurtseverlik Savaşı ile mücadele etmeye zorluyorlardı. Azov’lular sadece mücadele etmiyordu, aynı zamanda gelip müzemizde sergilenen bir havan topu ile ilgileniyorlardı. Biz onu çalışmaz duruma getirince onlar onu alamadı” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin Mariupol’den kaçmadan önce müzeden bazı eserleri yanında aldıklarını söyleyen Ladkin, “Aralarında zincir zırh, dirseklikler, Roma tipi bronz Sarmat miğferi, 2. Katerina’nın belgesi vardı. 2. Katerina bu toprakları Yunanlara vermişti, belgede de bu yazıyordu. Eşsiz bir eşya. Şimdi kaybolmuş olması çok üzücü. Er ya geç bir yerde ortaya çıkmasını ve bize geri dönmesini umuyorum” dedi.Gutenberg tarafından Almancaya çevrilen 18. yüzyıl İncil’inin kaybolmasına dikkat çeken Ladkin, “Oldukça nadir bir baskı. Eşsiz bir cilt. Bu tür kitaplar çoğaltılmıyordu. Kapağı, deriyle kaplanmış tahtadandı, bronz döküm astarları vardı. İncil’in durması gereken yerde hiçbir izi yok. Bronz astarlar bile kalmadı. Yanmış veya erişim şekilde bile kalmadı. Bu da kitabın çalındığını gösteriyor” diye kaydetti.Mariupol Yerel Kültür Müzesi’ne ait soğuk silah koleksiyonun bir kısmının, 20. yüzyıl başlarında yapılan bir kasa sayesinde yağma ve yangından kurtulduğunu anlatan Ladkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kasa çok eski, Ekim Devrimi’nden öncesine ait. Ukraynalı askerler onu açamadı. Yangından sonra yüz üstü düştü. Kasayı çevirdik ve içinden bulunan silahları çıkardık. Soğuk silah. Vahim durumdaydı. Restore edeceğiz.”Mariupol Yerel Kültür Müzesi, 1920’de kurulmuştu. Antik çağlardan günümüze Donbass’ın güneyinin tarihini içeriyor. Müzenin fonlarında, 53 binden fazla eser bulunuyordu. Ukrayna ordusu, 2022’nin ilkbaharında müze binasını savaş mevziine dönüştürmüştü, ama nisan ortasında burayı bırakarak kaçmak zorunda kalmışlardı. Müze binası, çatışma ve yangın sırasında büyük hasar görmüştü. Müzede, yangından kurtulan bazı eserler tespit edilmişti. Bu eserler restorasyona gönderilecek. Bulunan eserler arasında antik amforalar, heykelcikler, tabaklar yer alıyor.* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.
https://sputniknews.com.tr/20230629/mariupol-merkez-camiinde-bayram-namazi-kilindi--1072969268.html
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‘Azov militanları, Sovyet dönemiyle ilgili anı ile mücadele etmeye zorluyordu’
‘Azov militanları, Sovyet dönemiyle ilgili anı ile mücadele etmeye zorluyordu’
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video, müze, rusya, mariupol, ukrayna, azov taburu, kültür
video, müze, rusya, mariupol, ukrayna, azov taburu, kültür

Mariupol müze görevlisi: Azovcular, Sovyet dönemi anılarıyla mücadele etmeye zorluyordu

12:37 07.07.2023
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Mariupol Müzesi Fon Bakıcısı Andrey Ladkin, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov* alayının militanlarının, 2014-2022 döneminde, Büyük Yurtseverlik Savaşı ile ilgili sergiyi onları memnun edecek şekilde değiştirme talebiyle Mariupol Yerel Kültür Müzesi’ne baskı yaptığını anlattı.
Azov’lular hep bir şeylerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini söyleyen Ladkin, “Hatta tehditler vardı, diye biliyorum. Evet, elbette, Sovyet dönemiyle, Büyük Yurtseverlik Savaşı ile mücadele etmeye zorluyorlardı. Azov’lular sadece mücadele etmiyordu, aynı zamanda gelip müzemizde sergilenen bir havan topu ile ilgileniyorlardı. Biz onu çalışmaz duruma getirince onlar onu alamadı” ifadesini kullandı.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Multimedya arşivine gidinMariupol Yerel Kültür Müzesi
Mariupol Yerel Kültür Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
Mariupol Yerel Kültür Müzesi
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Multimedya arşivine gidin
Ukraynalı askerlerin Mariupol’den kaçmadan önce müzeden bazı eserleri yanında aldıklarını söyleyen Ladkin, “Aralarında zincir zırh, dirseklikler, Roma tipi bronz Sarmat miğferi, 2. Katerina’nın belgesi vardı. 2. Katerina bu toprakları Yunanlara vermişti, belgede de bu yazıyordu. Eşsiz bir eşya. Şimdi kaybolmuş olması çok üzücü. Er ya geç bir yerde ortaya çıkmasını ve bize geri dönmesini umuyorum” dedi.
Gutenberg tarafından Almancaya çevrilen 18. yüzyıl İncil’inin kaybolmasına dikkat çeken Ladkin, “Oldukça nadir bir baskı. Eşsiz bir cilt. Bu tür kitaplar çoğaltılmıyordu. Kapağı, deriyle kaplanmış tahtadandı, bronz döküm astarları vardı. İncil’in durması gereken yerde hiçbir izi yok. Bronz astarlar bile kalmadı. Yanmış veya erişim şekilde bile kalmadı. Bu da kitabın çalındığını gösteriyor” diye kaydetti.
© Sputnik / RIA Novosti / Multimedya arşivine gidinDonetsk’teki Mariupol Yerel Kültür Müzesi’nde çıkan yangından kurtarılan eserler
Donetsk’teki Mariupol Yerel Kültür Müzesi’nde çıkan yangından kurtarılan eserler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
Donetsk’teki Mariupol Yerel Kültür Müzesi’nde çıkan yangından kurtarılan eserler
© Sputnik / RIA Novosti
/
Multimedya arşivine gidin
Mariupol Yerel Kültür Müzesi’ne ait soğuk silah koleksiyonun bir kısmının, 20. yüzyıl başlarında yapılan bir kasa sayesinde yağma ve yangından kurtulduğunu anlatan Ladkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kasa çok eski, Ekim Devrimi’nden öncesine ait. Ukraynalı askerler onu açamadı. Yangından sonra yüz üstü düştü. Kasayı çevirdik ve içinden bulunan silahları çıkardık. Soğuk silah. Vahim durumdaydı. Restore edeceğiz.”
Mariupol Yerel Kültür Müzesi, 1920’de kurulmuştu. Antik çağlardan günümüze Donbass’ın güneyinin tarihini içeriyor. Müzenin fonlarında, 53 binden fazla eser bulunuyordu. Ukrayna ordusu, 2022’nin ilkbaharında müze binasını savaş mevziine dönüştürmüştü, ama nisan ortasında burayı bırakarak kaçmak zorunda kalmışlardı. Müze binası, çatışma ve yangın sırasında büyük hasar görmüştü. Müzede, yangından kurtulan bazı eserler tespit edilmişti. Bu eserler restorasyona gönderilecek. Bulunan eserler arasında antik amforalar, heykelcikler, tabaklar yer alıyor.
* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.
Bugün Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı
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