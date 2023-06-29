https://sputniknews.com.tr/20230629/mariupol-merkez-camiinde-bayram-namazi-kilindi--1072969268.html
Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı
Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı
Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T12:24+0300
2023-06-29T12:24+0300
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multimedya
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mariupol
rusya
cami
kurban bayramı
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İnşaat çalışanları, çatışmalar sırasında hasar gören camiyi bayrama kadar onarma sözü vermişti, ancak restorasyon hala devam ediyor.Kutlamalar, bombardımanların sıklaştığı Donetsk'ten Mariupol'a alındı. Sadece son zamanlarda camii alanına üç mermi isabet emişti.Birkaç gün kutlanan ve İslam kültürünün en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı dün başladı.
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Bugün Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı.
Bugün Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı.
2023-06-29T12:24+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, mariupol, rusya, cami, kurban bayramı, видео
video, mariupol, rusya, cami, kurban bayramı, видео
Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı
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Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı.
İnşaat çalışanları, çatışmalar sırasında hasar gören camiyi bayrama kadar onarma sözü vermişti, ancak restorasyon hala devam ediyor.
Kutlamalar, bombardımanların sıklaştığı Donetsk'ten Mariupol'a alındı. Sadece son zamanlarda camii alanına üç mermi isabet emişti.
Birkaç gün kutlanan ve İslam kültürünün en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı dün başladı.