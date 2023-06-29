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Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı
Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı
Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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İnşaat çalışanları, çatışmalar sırasında hasar gören camiyi bayrama kadar onarma sözü vermişti, ancak restorasyon hala devam ediyor.Kutlamalar, bombardımanların sıklaştığı Donetsk'ten Mariupol'a alındı. Sadece son zamanlarda camii alanına üç mermi isabet emişti.Birkaç gün kutlanan ve İslam kültürünün en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı dün başladı.
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Bugün Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı.
Bugün Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı.
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video, mariupol, rusya, cami, kurban bayramı, видео

Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı

12:24 29.06.2023
© Fotoğraf
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Mariupol Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı.
İnşaat çalışanları, çatışmalar sırasında hasar gören camiyi bayrama kadar onarma sözü vermişti, ancak restorasyon hala devam ediyor.
Kutlamalar, bombardımanların sıklaştığı Donetsk'ten Mariupol'a alındı. Sadece son zamanlarda camii alanına üç mermi isabet emişti.
Birkaç gün kutlanan ve İslam kültürünün en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı dün başladı.
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