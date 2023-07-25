https://sputniknews.com.tr/20230725/mabel-matizin-antidepresan-sarkisina-calinti-iddiasi-suc-duyurusunda-bulunuldu-1073964256.html

Mabel Matiz'in 'Antidepresan' şarkısına çalıntı iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu

Mabel Matiz'in 'Antidepresan' şarkısına çalıntı iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu

Merve Holefter, Mert Demir ve Mabel Matiz'in birlikte seslendirdiği 'Antidepresan' şarkısının nakaratının 'Alınsam' isimli şarkısından çalıntı olduğu... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T16:25+0300

2023-07-25T16:25+0300

2023-07-25T16:38+0300

yaşam

çalıntı

suç duyurusu

mabel matiz

şarkı

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Mert Demir'in bestecisi olduğu ve Mabel Matiz'e birlikte seslendirdiği ödüllü 'Antidepresan' şarkısı davalık oldu. Şarkıcı Merve Holefter, söz konusu eserin nakaratının 'Alınsam' isimli kendi parçasından alındığını ileri sürerek söz yazarı Mert Demir hakkında suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Holefter İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede 'Alınsam' şarkısının kayıtlarını 2020 yılından itibaren oluşturmaya başladı ve eseri geçen yıl kendi YouTube kanalında yayınladı.Ardından 'Antidepresan' ile 'Alınsam' arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu fark etti. İddiasının doğruluğunu pekiştirmek için de Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurarak inceleme talep etti. Yapılan inceleme sonucunda iki şarkının nakarat bölümlerinin birebir benzerlik taşıdığı tespit edildi.Müvekkilinin haksız tecavüze son vermesi için Mert Demir’e ulaşmaya çalıştığını belirten Merve Holefter’in avukatı İsmail Demirci, “Ancak Mert Demir talebimizi dikkate almamıştır. İzinsiz olarak iktibas (alıntı) yapıldığı MSG Teknik Bilim Kurulu Raporu, tanıklar ve dosyaya sunduğumuz diğer belgelerle sabittir. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak isim koyan Mert Demir hakkında soruşturma başlatılarak, kovuşturma kararı verilmesini istiyoruz. Müvekkilin maddi ve manevi haklarına tecavüz edildiğinden tarafımızca suç duyurusunda bulunma zarureti doğmuştur” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230202/antidepresani-yorumlayan-nihat-dogandan-mabel-matize-sarkiyi-kilciksiz-fileto-yapmisim-bana-ver-1066490610.html

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çalıntı, suç duyurusu, mabel matiz, şarkı