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https://sputniknews.com.tr/20230202/antidepresani-yorumlayan-nihat-dogandan-mabel-matize-sarkiyi-kilciksiz-fileto-yapmisim-bana-ver-1066490610.html
Antidepresan'ı yorumlayan Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e: Şarkıyı kılçıksız fileto yapmışım, bana ver
Antidepresan'ı yorumlayan Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e: Şarkıyı kılçıksız fileto yapmışım, bana ver
Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz'in 'Antidepresan' şarkısını kendi tarzıyla yorumlamış, olay yaratmıştı. Matiz'den şarkıyı da isteyen Doğan, "Ya... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T16:23+0300
2023-02-02T17:00+0300
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mabel matiz
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Türkücü Nihat Doğan'ın bir televizyon programında Mabel Matiz'in ünlü şarkısı Antidepresan'ı kendine has yorumuyla seslendirmesi sosyal medyanın kısa sürede en çok konuşulanları arasına girdi. Doğan'ın yorumuyla ilgili pek çok kişi paylaşım yaparken ünlü isimlerden de hem taklitler hem de Doğan'ı tiye alan videolar geldi. Nihat Doğan hem kendi Antidepresan yorumuna gelen tepkilerle ilgili konuştu.Show Haber'e konuşan Nihat Doğan, “Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana, bak ben tertemiz kılçıksız fileto yapmışım zaten. Ben bu yolu yürürüm” dedi.‘Ne kadar sevildiğini gösteriyor’Doğan şarkıyı söylediği anlarla ilgili ise “Spontane gelişti, programın sunucuları 'Nihat bu şarkıyı okur musun?' dediler. Ani gelişen bir şey aslında. Eve döndüm, bir geldim Twitter’da TT olmuşum. Bu aslında benim yapmış olduğum yorumun, tarzının da ne kadar sevildiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.‘En çok Murat Yıldırım’ınki çok hoşuma gitti’Doğan kendisine yöneltilen “Bazı oyuncular videolar çekti. En çok hangisi hoşunuza gitti?” sorusuna ise “En çok Murat Yıldırım’ınki çok hoşuma gitti” yanıtını verdi.‘İnsanları depresyona soktuk’Doğan, “Ya kardeşim depresyon şarkısı böyle okunur aslında. O mutlu bir şekilde söylüyor şarkıyı. Biz şarkının tam hakkını vermek suretiyle insanları depresyona soktuk” ifadelerini kullandı.Eser Yenenler'e: Bunu sana yakıştıramadımEser Yenenler’in kendisiyle ilgili çektiği videoya ise Nihat Doğan “Eser, bunu sana yakıştıramadım Eser” cevabını verdi.Oyuncu Berker Güven’in taklidi için de “Beni benden daha iyi taklit etmiş” dedi.Öte yandan Doğan, “Millet artık bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor. Sevgili Matiz senden rica ediyorum milletin sözlerine kulak ver. Şarkıyı da Nihat Doğan’a ver kardeşim” dedi.
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nihat doğan, mabel matiz, yorum, istek
nihat doğan, mabel matiz, yorum, istek

Antidepresan'ı yorumlayan Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e: Şarkıyı kılçıksız fileto yapmışım, bana ver

16:23 02.02.2023 (güncellendi: 17:00 02.02.2023)
© Fotoğraf : TwitterNihat Doğan
Nihat Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz'in 'Antidepresan' şarkısını kendi tarzıyla yorumlamış, olay yaratmıştı. Matiz'den şarkıyı da isteyen Doğan, "Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana" dedi. Eser Yenenler'in videosu için de "Sana yakıştıramadım" yorumunda bulundu.
Türkücü Nihat Doğan'ın bir televizyon programında Mabel Matiz'in ünlü şarkısı Antidepresan'ı kendine has yorumuyla seslendirmesi sosyal medyanın kısa sürede en çok konuşulanları arasına girdi. Doğan'ın yorumuyla ilgili pek çok kişi paylaşım yaparken ünlü isimlerden de hem taklitler hem de Doğan'ı tiye alan videolar geldi. Nihat Doğan hem kendi Antidepresan yorumuna gelen tepkilerle ilgili konuştu.
Show Haber'e konuşan Nihat Doğan, “Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana, bak ben tertemiz kılçıksız fileto yapmışım zaten. Ben bu yolu yürürüm” dedi.

‘Ne kadar sevildiğini gösteriyor’

Doğan şarkıyı söylediği anlarla ilgili ise “Spontane gelişti, programın sunucuları 'Nihat bu şarkıyı okur musun?' dediler. Ani gelişen bir şey aslında. Eve döndüm, bir geldim Twitter’da TT olmuşum. Bu aslında benim yapmış olduğum yorumun, tarzının da ne kadar sevildiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

‘En çok Murat Yıldırım’ınki çok hoşuma gitti’

Doğan kendisine yöneltilen “Bazı oyuncular videolar çekti. En çok hangisi hoşunuza gitti?” sorusuna ise “En çok Murat Yıldırım’ınki çok hoşuma gitti” yanıtını verdi.

‘İnsanları depresyona soktuk’

Doğan, “Ya kardeşim depresyon şarkısı böyle okunur aslında. O mutlu bir şekilde söylüyor şarkıyı. Biz şarkının tam hakkını vermek suretiyle insanları depresyona soktuk” ifadelerini kullandı.

Eser Yenenler'e: Bunu sana yakıştıramadım

Eser Yenenler’in kendisiyle ilgili çektiği videoya ise Nihat Doğan “Eser, bunu sana yakıştıramadım Eser” cevabını verdi.
Oyuncu Berker Güven’in taklidi için de “Beni benden daha iyi taklit etmiş” dedi.
Öte yandan Doğan, “Millet artık bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor. Sevgili Matiz senden rica ediyorum milletin sözlerine kulak ver. Şarkıyı da Nihat Doğan’a ver kardeşim” dedi.
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