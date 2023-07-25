https://sputniknews.com.tr/20230725/libya-italya-ucuslari-10-yil-aradan-sonra-basladi-1073961505.html
Libya-İtalya uçuşları 10 yıl aradan sonra başladı
Libya-İtalya uçuşları 10 yıl aradan sonra başladı
Libya hükümeti, İtalya ile direkt uçuşların 10 yıl sonra yeniden başladığını duyurdu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:51+0300
2023-07-25T15:51+0300
2023-07-25T15:53+0300
dünya
libya
italya
uçuş
hava
havayolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104097/97/1040979767_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_7c71d40654b8a72dbd47a7a5362c044e.jpg
Libya hükümeti, Temmuz ayının başlarında İtalya hükümeti tarafından uygulanan ticari uçuş yasağını da barındıran ambargoyu kaldırdığını açıklamıştı. İki ülke arasındaki direkt uçuşlar dün itibariyle 10 yıl aradan sonra yeniden başladı. Liby hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “İtalyan Havayolları, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi taşıyan uçak, Roma’dan Trablus’a test uçuşu gerçekleştirdi” denildi.Uçuşlar Eylül’de başlayacakUçağın Trablus’a ulaşmasının ardından basın toplantısı yapan Dibeybe, test uçuşunun İtalya hükümetinin uyguladığı ambargonun kalktığı anlamına geldiğini ifade ederek, Libya-İtalya arasındaki ticari uçuşlarının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.Avrupa Komisyonu, 2014 yılının Aralık ayında güvenlik gerekçeleriyle Libya Hava Yolları'na ait uçakların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava sahasından geçişini yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230709/libya-italya-10-yildir-libya-sivil-havaciligina-uyguladigi-ambargoyu-kaldirdi-1073346132.html
libya
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104097/97/1040979767_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_aedd8fd566fce6207add1861bd0fc07a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
libya, italya, uçuş, hava, havayolu
libya, italya, uçuş, hava, havayolu
Libya-İtalya uçuşları 10 yıl aradan sonra başladı
15:51 25.07.2023 (güncellendi: 15:53 25.07.2023) Abone ol
Libya hükümeti, İtalya ile direkt uçuşların 10 yıl sonra yeniden başladığını duyurdu.
Libya hükümeti, Temmuz ayının başlarında İtalya hükümeti tarafından uygulanan ticari uçuş yasağını da barındıran ambargoyu kaldırdığını açıklamıştı.
İki ülke arasındaki direkt uçuşlar dün itibariyle 10 yıl aradan sonra yeniden başladı. Liby hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “İtalyan Havayolları, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi taşıyan uçak, Roma’dan Trablus’a test uçuşu gerçekleştirdi” denildi.
Uçuşlar Eylül’de başlayacak
Uçağın Trablus’a ulaşmasının ardından basın toplantısı yapan Dibeybe, test uçuşunun İtalya hükümetinin uyguladığı ambargonun kalktığı anlamına geldiğini ifade ederek, Libya-İtalya arasındaki ticari uçuşlarının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.
Avrupa Komisyonu, 2014 yılının Aralık ayında güvenlik gerekçeleriyle Libya Hava Yolları'na ait uçakların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava sahasından geçişini yasaklamıştı.