https://sputniknews.com.tr/20230709/libya-italya-10-yildir-libya-sivil-havaciligina-uyguladigi-ambargoyu-kaldirdi-1073346132.html

Libya: İtalya 10 yıldır Libya sivil havacılığına uyguladığı ambargoyu kaldırdı

Libya: İtalya 10 yıldır Libya sivil havacılığına uyguladığı ambargoyu kaldırdı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, İtalya hükümetinin Libya sivil havacılığına yaklaşık 10 yıldır uyguladığı ambargoyu kaldırdığını duyurdu. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T16:25+0300

2023-07-09T16:25+0300

2023-07-09T16:25+0300

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uçak

giorgia meloni

abdulhamid dibeybe

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi Facebook sayfasında paylaştığı yazılı açıklamasında, "İtalyan hükümeti, 10 yıl önce Libya sivil havacılığına uyguladığı hava yasağını kaldırma ve gelecek eylül ayında uçuşların yeniden başlaması kararını bize bildirdi" ifadelerine yer verdi.Dibeybe, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye ve ambargonun kaldırılmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.İtalyan hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.Libya Başbakanı Dibeybe, 7 Haziran'da İtalya'ya düzenlediği resmi ziyarette, Meloni ile enerji, güvenlik ve altyapı alanlarında mutabakat muhtıraları imzalamıştı.İkili ayrıca İtalya'daki Libya sivil havacılığına yönelik hava ambargosunu kaldırmaya ilişkin ikili komitelerin çalışmalarını ele almıştı.Avrupa Komisyonu, 2014'te güvenlik kontrolleri ile ilgili gerekçelerle Libya Hava Yolları'na ait uçakların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava sahasından geçişini yasaklamıştı.

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afrika, libya, italya, hava sahası, uçak, giorgia meloni, abdulhamid dibeybe