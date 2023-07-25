https://sputniknews.com.tr/20230725/lavrov-bu-yil-rusya-azerbaycan-ve-ermenistan-liderler-zirvesini-duzenlemeyi-planliyoruz-1073980738.html
Lavrov: Bu yıl Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderler zirvesini düzenlemeyi planlıyoruz
Lavrov: Bu yıl Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderler zirvesini düzenlemeyi planlıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu yıl Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında bir görüşme gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:37+0300
2023-07-25T22:37+0300
2023-07-25T22:37+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu yıl Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin sıradaki zirvesini düzenleme planları da dahil yeni görüşmeler için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Bugünkü görüşmenin, müzakere sürecine olumlu ivme kazandırma umudunu dile getiren Lavrov, “Bu aşamadaki en yakın sonuç, bölgede ulaşım önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin bazı konularda anlaşmaya varmaya çalışan üç başbakan yardımcısının başkanlık ettiği üçlü çalışma grubunda bir anlaşmaya varılması olarak görülüyor” dedi.Rusya’nın, parlamenterler aracılığıyla üçlü diyalog başlatmanın yanı sıra, sivil toplum temsilcileri ve siyasi uzmanlar arasında diyalogu yeniden başlatmayı önerdiğini anlatan Lavrov, “Müzakere sürecinin devam etmesini umuyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan’ın sadece Rusya değil diğer aracıları da kullanmaya yönelik ilgisini anlıyoruz. Bakü ve Erivan’a, anlaşma sağlamalarına yardımcı olmayı samimi bir şekilde isteyen ve bizim gibi bu yönde çalışan herkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan halklarının çıkarları gözetilmeksizin, medyada güzel manşetler, jeopolitik ve iç siyasi çıkarlar adına şu ya da bu anlaşma suni yollarla dayatılmamalı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230722/ermenistan-basbakani-pasinyan-yeni-bir-savasin-patlak-vermesi-cok-muhtemel-1073841550.html
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azerbaycan, ermenistan, rusya, sergey lavrov
azerbaycan, ermenistan, rusya, sergey lavrov
Lavrov: Bu yıl Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderler zirvesini düzenlemeyi planlıyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu yıl Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında bir görüşme gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu yıl Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin sıradaki zirvesini düzenleme planları da dahil yeni görüşmeler için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Bugünkü görüşmenin, müzakere sürecine olumlu ivme kazandırma umudunu dile getiren Lavrov, “Bu aşamadaki en yakın sonuç, bölgede ulaşım önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin bazı konularda anlaşmaya varmaya çalışan üç başbakan yardımcısının başkanlık ettiği üçlü çalışma grubunda bir anlaşmaya varılması olarak görülüyor” dedi.
Rusya’nın, parlamenterler aracılığıyla üçlü diyalog başlatmanın yanı sıra, sivil toplum temsilcileri ve siyasi uzmanlar arasında diyalogu yeniden başlatmayı önerdiğini anlatan Lavrov, “Müzakere sürecinin devam etmesini umuyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan’ın sadece Rusya değil diğer aracıları da kullanmaya yönelik ilgisini anlıyoruz. Bakü ve Erivan’a, anlaşma sağlamalarına yardımcı olmayı samimi bir şekilde isteyen ve bizim gibi bu yönde çalışan herkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan halklarının çıkarları gözetilmeksizin, medyada güzel manşetler, jeopolitik ve iç siyasi çıkarlar adına şu ya da bu anlaşma suni yollarla dayatılmamalı” diye konuştu.