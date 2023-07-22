https://sputniknews.com.tr/20230722/ermenistan-basbakani-pasinyan-yeni-bir-savasin-patlak-vermesi-cok-muhtemel-1073841550.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yeni bir savaşın patlak vermesi çok muhtemel

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yeni bir savaşın patlak vermesi çok muhtemel

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AFP’ye verdiği röportajda, Azerbaycan ordusunu Dağlık Karabağ bölgesi sakinlerine karşı ‘soykırım’ işlemekle suçladı... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T14:57+0300

2023-07-22T14:57+0300

2023-07-22T14:57+0300

dünya

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

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Başbakan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadığı takdirde iki ülke arasında yeni bir savaşın patlak verebileceği konusunda da uyardı."Bu, soykırım hazırlığı değil, devam eden soykırım" diyen Paşinyan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı ‘tecrit edilmiş bir bölge’ haline getirdiğini iddia etti.Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadığı takdirde iki ülke arasında yeni bir savaşın patlak vermesinin ‘çok muhtemel’ olduğunu söyledi.

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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan