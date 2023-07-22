https://sputniknews.com.tr/20230722/ermenistan-basbakani-pasinyan-yeni-bir-savasin-patlak-vermesi-cok-muhtemel-1073841550.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yeni bir savaşın patlak vermesi çok muhtemel
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yeni bir savaşın patlak vermesi çok muhtemel
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AFP’ye verdiği röportajda, Azerbaycan ordusunu Dağlık Karabağ bölgesi sakinlerine karşı ‘soykırım’ işlemekle suçladı... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T14:57+0300
2023-07-22T14:57+0300
2023-07-22T14:57+0300
dünya
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Başbakan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadığı takdirde iki ülke arasında yeni bir savaşın patlak verebileceği konusunda da uyardı."Bu, soykırım hazırlığı değil, devam eden soykırım" diyen Paşinyan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı ‘tecrit edilmiş bir bölge’ haline getirdiğini iddia etti.Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadığı takdirde iki ülke arasında yeni bir savaşın patlak vermesinin ‘çok muhtemel’ olduğunu söyledi.
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yeni bir savaşın patlak vermesi çok muhtemel
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AFP’ye verdiği röportajda, Azerbaycan ordusunu Dağlık Karabağ bölgesi sakinlerine karşı ‘soykırım’ işlemekle suçladı. Paşinyan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı ‘tecrit edilmiş bir bölge’ haline getirdiğini iddia etti.
Başbakan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadığı takdirde iki ülke arasında yeni bir savaşın patlak verebileceği konusunda da uyardı.
"Bu, soykırım hazırlığı değil, devam eden soykırım" diyen Paşinyan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı ‘tecrit edilmiş bir bölge’ haline getirdiğini iddia etti.
Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadığı takdirde iki ülke arasında yeni bir savaşın patlak vermesinin ‘çok muhtemel’ olduğunu söyledi.