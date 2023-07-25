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https://sputniknews.com.tr/20230725/israilin-guneyinde-yargi-duzenlemesi-karsiti-ve-destekcisi-gruplar-karsilasinca-havaya-ates-acildi-1073936457.html
İsrail'in güneyinde yargı düzenlemesi karşıtı ve destekçisi gruplar karşılaşınca havaya ateş açıldı
İsrail'in güneyinde yargı düzenlemesi karşıtı ve destekçisi gruplar karşılaşınca havaya ateş açıldı
İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinde kritik yasayı Meclis'ten geçirmesiyle ülke genelinde çıkan olaylarda güneyde... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T01:48+0300
2023-07-25T01:48+0300
dünya
israil
yargı reformu
protesto
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İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bir yerleşim yeri yakınında bölge sakinleri arasında yargı düzenlemesi destekçisi ve karşıt gruplar arasında olay çıktı ve yerleşim yeri yerleşim yerinin güvenlik görevlisi silahını havaya ateş etti.Polisin olay yerine geldiği ve 7 kişiyi gözaltına aldığı paylaşıldı.İsrail basınındaki habere göre, yargı düzenlemesine karşı çıkan bir grup göstericinin bölgedeki yolu kapattığı belirtildi.İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve protestolar devam ediyor.Hükümetin yargı düzenlemesi karşıtı gösterilerinin odak noktası haline gelen başkent Tel Aviv'in Kaplan Caddesi önünde on binler toplandı.Başkent Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu kapatan yüzlerce gösterici slogan attı, düdük çaldı ve ateş yaktı. İsrail polisi, atlı birlikler, TOMA ve güç kullanarak saatlerce kapalı kalan yoldaki göstericilere müdahale etti.İsrail Meclisi çevresinde cumartesiden beri devam eden gösterilere yasanın onaylanmasının ardından katılım arttı. İsrail polisi, meclis binası yakınındaki gösterileri TOMA, atlı birlikler ve güç kullanarak dağıtmaya çalıştı.İki noktada da sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.Tel Aviv Ayalon Otoyolu'nda 15 ülke genelinde en az 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildiİsrailli şoför yolu kapatan protestocuların üzerine sürdüNetanyahu karşıtı protesto hareketi, ülkenin kuzeydeki 531 numaralı otoyolda bir İsrailli şoförün protesto için otoyolu kapatan göstericilerin üzerine aracını sürmesinin 'terör saldırısı olarak değerlendirilmesi' çağrısı yaptı.İsrail polisinin açıklamasına göre, olayda 3 kişi yaralanmış, aracın şoförünü gözaltına alınmıştı.Sosyal medyada da bir aracın otoyolu kapatan kişilerin üzerine doğru gittiği görüntüler paylaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230724/abdden-yargi-reformunun-israil-meclisinden-gecmesi-hakkinda-yorum-talihsizlik-1073930861.html
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israil, yargı reformu, protesto
israil, yargı reformu, protesto

İsrail'in güneyinde yargı düzenlemesi karşıtı ve destekçisi gruplar karşılaşınca havaya ateş açıldı

01:48 25.07.2023
© AAİsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinde kritik yasayı Meclis'ten geçirmesiyle ülke genelinde çıkan olaylarda güneyde karşıt görüşlü gruplar karşı karşıya geldi, havaya ateş açıldı.
İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinde kritik yasayı Meclis'ten geçirmesiyle ülke genelinde çıkan olaylarda güneyde karşıt görüşlü gruplar karşı karşıya geldi, havaya ateş açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinde kritik yasayı Meclis'ten geçirmesiyle ülke genelinde çıkan olaylarda güneyde karşıt görüşlü gruplar karşı karşıya geldi, havaya ateş açıldı.
İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bir yerleşim yeri yakınında bölge sakinleri arasında yargı düzenlemesi destekçisi ve karşıt gruplar arasında olay çıktı ve yerleşim yeri yerleşim yerinin güvenlik görevlisi silahını havaya ateş etti.
Polisin olay yerine geldiği ve 7 kişiyi gözaltına aldığı paylaşıldı.
İsrail basınındaki habere göre, yargı düzenlemesine karşı çıkan bir grup göstericinin bölgedeki yolu kapattığı belirtildi.
İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve protestolar devam ediyor.
Hükümetin yargı düzenlemesi karşıtı gösterilerinin odak noktası haline gelen başkent Tel Aviv'in Kaplan Caddesi önünde on binler toplandı.
Başkent Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu kapatan yüzlerce gösterici slogan attı, düdük çaldı ve ateş yaktı. İsrail polisi, atlı birlikler, TOMA ve güç kullanarak saatlerce kapalı kalan yoldaki göstericilere müdahale etti.
İsrail Meclisi çevresinde cumartesiden beri devam eden gösterilere yasanın onaylanmasının ardından katılım arttı. İsrail polisi, meclis binası yakınındaki gösterileri TOMA, atlı birlikler ve güç kullanarak dağıtmaya çalıştı.
İki noktada da sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Tel Aviv Ayalon Otoyolu'nda 15 ülke genelinde en az 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

İsrailli şoför yolu kapatan protestocuların üzerine sürdü

Netanyahu karşıtı protesto hareketi, ülkenin kuzeydeki 531 numaralı otoyolda bir İsrailli şoförün protesto için otoyolu kapatan göstericilerin üzerine aracını sürmesinin 'terör saldırısı olarak değerlendirilmesi' çağrısı yaptı.
İsrail polisinin açıklamasına göre, olayda 3 kişi yaralanmış, aracın şoförünü gözaltına alınmıştı.
Sosyal medyada da bir aracın otoyolu kapatan kişilerin üzerine doğru gittiği görüntüler paylaşılmıştı.
Karine Jean-Pierre - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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