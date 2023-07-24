https://sputniknews.com.tr/20230724/abdden-yargi-reformunun-israil-meclisinden-gecmesi-hakkinda-yorum-talihsizlik-1073930861.html

ABD'den yargı reformunun İsrail meclisinden geçmesi hakkında yorum: 'Talihsizlik'

ABD'den yargı reformunun İsrail meclisinden geçmesi hakkında yorum: 'Talihsizlik'

ABD, İsrail meclisinin Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasını 'talihsizlik' olarak değerlendirdi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T23:03+0300

2023-07-24T23:03+0300

2023-07-24T23:03+0300

dünya

yargı reformu

israil

abd

beyaz saray

karine jean-pierre

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Başkan Joe Biden’ın bir demokrasideki büyük değişikliklerin kalıcı olması için mümkün olan en geniş fikir birliğine sahip olunması gerektiğini dile getirdiğini kaydetti.Açıklamada, “Bugünkü oylamanın mümkün olan en az çoğunlukla gerçekleşmesi talihsizlik” ifadesine yer verildi.Daha kapsamlı bir uzlaşma için görüşmelerin devam edeceğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ABD’nin İsrailli liderlerin siyasi diyalog yoluyla daha geniş bir fikir birliği oluşturma çabalarını desteklemeye devam edeceği bildirildi.İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu' Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Başbakan Benyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı bugün Mecliste kabul edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230724/israil-meclisinden-tartismali-yargi-duzenlemesine-onay-1073917858.html

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