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https://sputniknews.com.tr/20230725/israilde-yargi-duzenlemesinin-onaylanmasina-tepki-bazi-gazetelerin-ilk-sayfasi-siyah-basildi-1073957495.html
İsrail'de yargı düzenlemesinin onaylanmasına tepki: Bazı gazetelerin ilk sayfası siyah basıldı
İsrail'de yargı düzenlemesinin onaylanmasına tepki: Bazı gazetelerin ilk sayfası siyah basıldı
İsrail'de bazı gazeteler, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısının dün Mecliste onaylanmasının ardından okurlarının karşısına siyah ilk sayfayla... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T14:49+0300
2023-07-25T14:49+0300
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protesto gösterisi
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Yediot Ahronot, İsrail Hayom, Haaretz ve TheMarker gazetelerinin siyah baskılı ön sayfalarında "İsrail demokrasisi için kara bir gün" ifadeleri yer aldı.Jerusalem Post muhabiri Lahav Harkov ise olayın ardında bir reklam ilişkisi olduğunu aktardı.Harkov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetelerin 'İsrail demokrasisi için kara gün' ifadesini manşetine taşıması çok şaşırtıcıydı, ancak bunun bir reklam olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.'Yüksek Teknolojili Protesto' adlı bir grup da Twitter paylaşımında, gazetelerin ön yüzünün siyah baskı ile çıkması için reklamı kendilerinin verdiğini duyurdu.Protestocu grup, kendisini, "İsrail'in ileri teknolojisini yönlendiren ve ülkenin geleceği için bir misyon ve sorumluluk duygusu hisseden, İsrail genelindeki yüzlerce yüksek teknoloji şirketi, girişimci ve yatırımcıdan oluşan grup" şeklinde tanımladı.İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetelerdeki söz konusu reklamın ülkede aylardır devam eden gösterileri de finanse eden yabancı kuruluşlar tarafından verildiği iddiasında bulundu.İsrail'de aylardır kitlesel protestolara neden olan tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı dün mecliste kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230725/israilde-bir-kisi-yargi-reformu-protestolarinda-aracini-gostericilerin-uzerine-surdu--1073942914.html
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ortadoğu, israil, gazete, yargı, yargı reformu, siyah, protesto, protesto gösterisi
ortadoğu, israil, gazete, yargı, yargı reformu, siyah, protesto, protesto gösterisi

İsrail'de yargı düzenlemesinin onaylanmasına tepki: Bazı gazetelerin ilk sayfası siyah basıldı

14:49 25.07.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail'de bazı gazeteler, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısının dün Mecliste onaylanmasının ardından okurlarının karşısına siyah ilk sayfayla çıktı.
İsrail'de bazı gazeteler, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısının dün Mecliste onaylanmasının ardından okurlarının karşısına siyah ilk sayfayla çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail'de bazı gazeteler, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısının dün Mecliste onaylanmasının ardından okurlarının karşısına siyah ilk sayfayla çıktı.
Yediot Ahronot, İsrail Hayom, Haaretz ve TheMarker gazetelerinin siyah baskılı ön sayfalarında "İsrail demokrasisi için kara bir gün" ifadeleri yer aldı.
Jerusalem Post muhabiri Lahav Harkov ise olayın ardında bir reklam ilişkisi olduğunu aktardı.
Harkov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetelerin 'İsrail demokrasisi için kara gün' ifadesini manşetine taşıması çok şaşırtıcıydı, ancak bunun bir reklam olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
'Yüksek Teknolojili Protesto' adlı bir grup da Twitter paylaşımında, gazetelerin ön yüzünün siyah baskı ile çıkması için reklamı kendilerinin verdiğini duyurdu.
Protestocu grup, kendisini, "İsrail'in ileri teknolojisini yönlendiren ve ülkenin geleceği için bir misyon ve sorumluluk duygusu hisseden, İsrail genelindeki yüzlerce yüksek teknoloji şirketi, girişimci ve yatırımcıdan oluşan grup" şeklinde tanımladı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetelerdeki söz konusu reklamın ülkede aylardır devam eden gösterileri de finanse eden yabancı kuruluşlar tarafından verildiği iddiasında bulundu.
İsrail'de aylardır kitlesel protestolara neden olan tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı dün mecliste kabul edilmişti.
Tel Aviv'deki gösteride, ABD'de yayınlanan televizyon dizisinden esinlenen yüzlerce kadın protestocu da yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları sembolleşen koreografiyi sergiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
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