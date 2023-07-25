https://sputniknews.com.tr/20230725/israilde-bir-kisi-yargi-reformu-protestolarinda-aracini-gostericilerin-uzerine-surdu--1073942914.html

İsrail'de bir kişi, yargı reformu protestolarında aracını göstericilerin üzerine sürdü

İsrail'de bir kişi, yargı reformu protestolarında aracını göstericilerin üzerine sürdü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolarda, bir kişi ülkenin kuzeyindeki otoyolu kapatan göstericilere çarparak... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T10:27+0300

2023-07-25T10:27+0300

2023-07-25T10:27+0300

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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuzeydeki 531 numaralı otoyolda bir kişi protesto için otoyolu kapatan göstericilerin üzerine aracını sürdü.Olayda 3 kişi yaralanırken, İsrail polisi aracın şoförünü gözaltına aldı. Polis, şüphelinin yakalandığı ana ilişkin fotoğrafları da yayınladı.Sosyal medyada da bir aracın otoyolu kapatan göstericilerin üzerine doğru gittiği görüntüler paylaşılmıştı.İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde protestolar devam ediyor.Tartışmalı yargı düzenlemesiİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu' Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı bugün Mecliste kabul edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230724/israil-meclisinden-tartismali-yargi-duzenlemesine-onay-1073917858.html

https://sputniknews.com.tr/20230725/israilin-guneyinde-yargi-duzenlemesi-karsiti-ve-destekcisi-gruplar-karsilasinca-havaya-ates-acildi-1073936457.html

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israil, yargı, yargı reformu, protesto, protesto gösterisi, ortadoğu