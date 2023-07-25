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https://sputniknews.com.tr/20230725/geleneksel-mk-84-bombalari-yerli-cozum-ile-deniz-mayinina-donusuyor-1073960051.html
Geleneksel MK-84 bombaları yerli çözüm ile deniz mayınına dönüşüyor
Geleneksel MK-84 bombaları yerli çözüm ile deniz mayınına dönüşüyor
Dünyada birçok ordunun envanterinde bulunan MK-84 tipi genel maksat bombaları Türk şirketi Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) yeni projesi ile uçaktan... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:44+0300
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türkiye
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
akıncı
aksungur iha
tüyap
tüyap fuar merkezi
makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
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Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir şirket olan MKE yeni projesi ile dünyada birçok ordunun envanterinde yıllardır görev yapan MK-84 genel maksat bombalarına yeni özellik kazandırıyor. Bu proje ile MK-84 tipi genel maksat bombaları üzerine güdüm ve kanatlar ekleniyor. 70 kilometre menzili ile F-4, F-16 tip savaş uçaklarından ve AKINCI ve AKSUNGUR gibi SİHA’lardan atılabilecek UÇA pilotun belirlediği yere uzak mesafeden fırlatılıyor. Hassas bir şekilde belirlenen noktaya ulaşan UÇA burada deniz dibinde beklemeye başlıyor. Hedefini anlık olarak takip eden sistem üzerinden bir hedef geçtiği anda aktif olarak gemileri patlatıyor. Sualtı akustik IFF (dost-düşman tanımlama) sistemine sahip olacak mayın üzerinde; basınç izi, titreşim, manyetik anomali ve ses sensörleri de bulunduracak. Sputnik'in de medya partnerleri arasında olduğu IDEF'23 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhuriyetin-100uncu-yuzyilina-ozel-olarak-uretilen-tabancadan-2023-adet-satisa-sunulacak-1073951259.html
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Turan Salcı
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), akıncı, aksungur iha, tüyap, tüyap fuar merkezi, makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), akıncı, aksungur iha, tüyap, tüyap fuar merkezi, makine kimya endüstrisi kurumu (mke)

Geleneksel MK-84 bombaları yerli çözüm ile deniz mayınına dönüşüyor

15:44 25.07.2023
© Sputnik / Turan SalcıGeleneksel MK-84 bombaları yerli çözüm ile deniz mayınına dönüşüyor
Geleneksel MK-84 bombaları yerli çözüm ile deniz mayınına dönüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Dünyada birçok ordunun envanterinde bulunan MK-84 tipi genel maksat bombaları Türk şirketi Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) yeni projesi ile uçaktan atılarak deniz dibine mayın olarak döşenebilecek. MKE, UÇA adlı bu ürününü ilk kez Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23’te sergiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir şirket olan MKE yeni projesi ile dünyada birçok ordunun envanterinde yıllardır görev yapan MK-84 genel maksat bombalarına yeni özellik kazandırıyor.
Bu proje ile MK-84 tipi genel maksat bombaları üzerine güdüm ve kanatlar ekleniyor.
70 kilometre menzili ile F-4, F-16 tip savaş uçaklarından ve AKINCI ve AKSUNGUR gibi SİHA’lardan atılabilecek
UÇA pilotun belirlediği yere uzak mesafeden fırlatılıyor. Hassas bir şekilde belirlenen noktaya ulaşan UÇA burada deniz dibinde beklemeye başlıyor. Hedefini anlık olarak takip eden sistem üzerinden bir hedef geçtiği anda aktif olarak gemileri patlatıyor. Sualtı akustik IFF (dost-düşman tanımlama) sistemine sahip olacak mayın üzerinde; basınç izi, titreşim, manyetik anomali ve ses sensörleri de bulunduracak.
Sputnik'in de medya partnerleri arasında olduğu IDEF'23 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
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