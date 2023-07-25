https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhuriyetin-100uncu-yuzyilina-ozel-olarak-uretilen-tabancadan-2023-adet-satisa-sunulacak-1073951259.html
Cumhuriyet’in 100’üncü yüzyılına özel olarak üretilen tabancadan 2023 adet satışa sunulacak
Cumhuriyet’in 100’üncü yüzyılına özel olarak üretilen tabancadan 2023 adet satışa sunulacak
Türk savunma sanayinin silah üreticilerinden Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" tabancasını ilk kez Uluslararası Savunma... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T12:08+0300
2023-07-25T12:08+0300
2023-07-25T12:08+0300
türkiye
türkiye
savunma sanayii başkanlığı
savunma sanayi
idef
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Sarsılmaz’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" özel bir konseptte geliştirildi ve tek seferlik üretimiyle koleksiyon değeri taşıyor. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılına özel unsurlar bulunan tabanca sadece 2023 adet satışa sunulacak. Yetkililer tabancanın hazır olduğunu ve fuarın ardından satışa sunulacağını açıkladı. Öte yandan firma IDEF’23’te hafif makineli tüfek SAR 556 MT ürününü de ilk kez sergiliyor. Piyade kullanımının yanı sıra özel harekat birimlerinin operasyonlarında kesintisiz atış yapabilmesi için tasarlanan "SAR 556 MT", NATO standartlarında 5,56 milimetre mühimmat kullanıyor.Sputnik'in de medya partnerleri arasında olduğu IDEF'23 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhurbaskani-erdogan-savunma-sanayinde--850-farkli-projeyi-titizlikle-hayata-geciriyoruz-1073948492.html
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, idef, nato
türkiye, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, idef, nato
Cumhuriyet’in 100’üncü yüzyılına özel olarak üretilen tabancadan 2023 adet satışa sunulacak
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Türk savunma sanayinin silah üreticilerinden Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" tabancasını ilk kez Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23’te sergiledi. Tabanca sadece 2023 adet satışa sunulacak.
Sarsılmaz’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" özel bir konseptte geliştirildi ve tek seferlik üretimiyle koleksiyon değeri taşıyor.
Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılına özel unsurlar bulunan tabanca sadece 2023 adet satışa sunulacak. Yetkililer tabancanın hazır olduğunu ve fuarın ardından satışa sunulacağını açıkladı. Öte yandan firma IDEF’23’te hafif makineli tüfek SAR 556 MT ürününü de ilk kez sergiliyor.
Piyade kullanımının yanı sıra özel harekat birimlerinin operasyonlarında kesintisiz atış yapabilmesi için tasarlanan "SAR 556 MT", NATO standartlarında 5,56 milimetre mühimmat kullanıyor.
Sputnik'in de medya partnerleri arasında olduğu IDEF'23 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.