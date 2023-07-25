https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhuriyetin-100uncu-yuzyilina-ozel-olarak-uretilen-tabancadan-2023-adet-satisa-sunulacak-1073951259.html

Cumhuriyet’in 100’üncü yüzyılına özel olarak üretilen tabancadan 2023 adet satışa sunulacak

Cumhuriyet’in 100’üncü yüzyılına özel olarak üretilen tabancadan 2023 adet satışa sunulacak

Türk savunma sanayinin silah üreticilerinden Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" tabancasını ilk kez Uluslararası Savunma... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T12:08+0300

2023-07-25T12:08+0300

2023-07-25T12:08+0300

türkiye

türkiye

savunma sanayii başkanlığı

savunma sanayi

idef

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073950735_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_c4804bb4fe1381e9b7e44483e7ef1b4e.jpg

Sarsılmaz’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" özel bir konseptte geliştirildi ve tek seferlik üretimiyle koleksiyon değeri taşıyor. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılına özel unsurlar bulunan tabanca sadece 2023 adet satışa sunulacak. Yetkililer tabancanın hazır olduğunu ve fuarın ardından satışa sunulacağını açıkladı. Öte yandan firma IDEF’23’te hafif makineli tüfek SAR 556 MT ürününü de ilk kez sergiliyor. Piyade kullanımının yanı sıra özel harekat birimlerinin operasyonlarında kesintisiz atış yapabilmesi için tasarlanan "SAR 556 MT", NATO standartlarında 5,56 milimetre mühimmat kullanıyor.Sputnik'in de medya partnerleri arasında olduğu IDEF'23 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhurbaskani-erdogan-savunma-sanayinde--850-farkli-projeyi-titizlikle-hayata-geciriyoruz-1073948492.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, idef, nato