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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde rekor ihracat seviyesini yakaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde rekor ihracat seviyesini yakaladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında, 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
savunma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında, katılımcılara video mesajla hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki dost ülkelere sunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat rakamlarına yönelik de bilgi verdi.Erdoğan, "Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır." dedi.Körfez ülkelerine ilişkin ziyarette savunma sanayi ürünlerinde yüksek ihracat sözleşmeleri yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023’te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engel ve ambargolara rağmen savunma sanayii gelişiyor. Türk Savunma Sanayii bir başarı hikayesi yazmaktadır. Artık milli teknoloji hamlesinin meyvelerini topluyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230720/erdoganin-3-durakli-korfez-turu-turkiyenin-bu-ulkelerle-isbirligi-ancak-batiyi-rahatsiz-eder-1073764313.html
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recep tayyip erdoğan, savunma, savunma sanayii başkanlığı, ihracat, savunma sanayi, iha, silahlı iha (siha), uçak, zırhlı araç
recep tayyip erdoğan, savunma, savunma sanayii başkanlığı, ihracat, savunma sanayi, iha, silahlı iha (siha), uçak, zırhlı araç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde rekor ihracat seviyesini yakaladık

11:34 25.07.2023 (güncellendi: 11:48 25.07.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında, 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında, katılımcılara video mesajla hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki dost ülkelere sunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat rakamlarına yönelik de bilgi verdi.
Erdoğan, "Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır." dedi.
Körfez ülkelerine ilişkin ziyarette savunma sanayi ürünlerinde yüksek ihracat sözleşmeleri yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023’te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
GÖRÜŞ
Erdoğan’ın 3 duraklı Körfez turu: ‘Türkiye'nin bu ülkelerle işbirliği ancak Batı'yı rahatsız eder’
20 Temmuz, 15:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engel ve ambargolara rağmen savunma sanayii gelişiyor. Türk Savunma Sanayii bir başarı hikayesi yazmaktadır. Artık milli teknoloji hamlesinin meyvelerini topluyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye, aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır.

Dünyanın ilk SİHA gemisi diyebileceğimiz TCG Anadolu’yu donanmamızın hizmetine verdik.

Akıncı’yla başladığımız TİHA hamlemizi İnsansız Savaş Uçağımız Kızılelma ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz.

KAAN ismini verdiğimiz beşinci nesil milli muharip uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz.

Bunun dışında savunma sanayiinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık.

Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum"

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