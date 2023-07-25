https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhurbaskani-erdogan-savunma-sanayinde--850-farkli-projeyi-titizlikle-hayata-geciriyoruz-1073948492.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde rekor ihracat seviyesini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde rekor ihracat seviyesini yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında, 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T11:34+0300

2023-07-25T11:34+0300

2023-07-25T11:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

savunma

savunma sanayii başkanlığı

ihracat

savunma sanayi

iha

silahlı iha (siha)

uçak

zırhlı araç

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında, katılımcılara video mesajla hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki dost ülkelere sunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat rakamlarına yönelik de bilgi verdi.Erdoğan, "Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır." dedi.Körfez ülkelerine ilişkin ziyarette savunma sanayi ürünlerinde yüksek ihracat sözleşmeleri yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023’te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engel ve ambargolara rağmen savunma sanayii gelişiyor. Türk Savunma Sanayii bir başarı hikayesi yazmaktadır. Artık milli teknoloji hamlesinin meyvelerini topluyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230720/erdoganin-3-durakli-korfez-turu-turkiyenin-bu-ulkelerle-isbirligi-ancak-batiyi-rahatsiz-eder-1073764313.html

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recep tayyip erdoğan, savunma, savunma sanayii başkanlığı, ihracat, savunma sanayi, iha, silahlı iha (siha), uçak, zırhlı araç