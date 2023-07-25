https://sputniknews.com.tr/20230725/dsoden-asiri-sicaklara-karsi-uyari-acik-hava-aktivitelerini-sinirlandirin-1073959903.html

DSÖ'den aşırı sıcaklara karşı uyarı: 'Açık hava aktivitelerini sınırlandırın'

DSÖ'den aşırı sıcaklara karşı uyarı: 'Açık hava aktivitelerini sınırlandırın'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde 'açık hava aktivitelerini sınırlandırın' uyarısında bulundu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T15:23+0300

2023-07-25T15:23+0300

2023-07-25T15:23+0300

yaşam

sıcak

aşırı sıcaklar

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

uyarı

tedros adhanom ghebreyesus

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyarılarını sıraladı.İnsanlara yoğun sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, hafif giysiler giyilmesi ve bolca su içilmesini tavsiye etti.Ghebreyesus, "Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde açık hava aktivitelerini sınırlandırın, yorucu aktivitelerden kaçının ve savunmasız sevdiklerinizi özellikle yaşlılar ile bebeklerinizi kontrol edin" ifadelerini kullandı.Çocuklar ve evcil hayvanların arabaların içerisinde bırakılmaması uyarısında da bulunan Ghebreyesus, yüksek sıcaklıkla ilgili semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html

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sıcak, aşırı sıcaklar, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), uyarı, tedros adhanom ghebreyesus