https://sputniknews.com.tr/20230725/dsoden-asiri-sicaklara-karsi-uyari-acik-hava-aktivitelerini-sinirlandirin-1073959903.html
DSÖ'den aşırı sıcaklara karşı uyarı: 'Açık hava aktivitelerini sınırlandırın'
DSÖ'den aşırı sıcaklara karşı uyarı: 'Açık hava aktivitelerini sınırlandırın'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde 'açık hava aktivitelerini sınırlandırın' uyarısında bulundu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:23+0300
2023-07-25T15:23+0300
2023-07-25T15:23+0300
yaşam
sıcak
aşırı sıcaklar
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
uyarı
tedros adhanom ghebreyesus
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyarılarını sıraladı.İnsanlara yoğun sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, hafif giysiler giyilmesi ve bolca su içilmesini tavsiye etti.Ghebreyesus, "Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde açık hava aktivitelerini sınırlandırın, yorucu aktivitelerden kaçının ve savunmasız sevdiklerinizi özellikle yaşlılar ile bebeklerinizi kontrol edin" ifadelerini kullandı.Çocuklar ve evcil hayvanların arabaların içerisinde bırakılmaması uyarısında da bulunan Ghebreyesus, yüksek sıcaklıkla ilgili semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html
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sıcak, aşırı sıcaklar, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), uyarı, tedros adhanom ghebreyesus
sıcak, aşırı sıcaklar, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), uyarı, tedros adhanom ghebreyesus
DSÖ'den aşırı sıcaklara karşı uyarı: 'Açık hava aktivitelerini sınırlandırın'
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde 'açık hava aktivitelerini sınırlandırın' uyarısında bulundu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyarılarını sıraladı.
İnsanlara yoğun sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, hafif giysiler giyilmesi ve bolca su içilmesini tavsiye etti.
Ghebreyesus, "Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde açık hava aktivitelerini sınırlandırın, yorucu aktivitelerden kaçının ve savunmasız sevdiklerinizi özellikle yaşlılar ile bebeklerinizi kontrol edin" ifadelerini kullandı.
Çocuklar ve evcil hayvanların arabaların içerisinde bırakılmaması uyarısında da bulunan Ghebreyesus, yüksek sıcaklıkla ilgili semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.