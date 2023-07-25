https://sputniknews.com.tr/20230725/bati-medyasi-ukraynanin-bir-muttefiki-ordunun-rusyayi-yeni-topraklarindan-cikaracagindan-supheli-1073980105.html

Batı medyası: Ukrayna'nın bir müttefiki, ordunun Rusya'yı yeni topraklarından çıkaracağından şüpheli

Batı medyası: Ukrayna'nın bir müttefiki, ordunun Rusya'yı yeni topraklarından çıkaracağından şüpheli

Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna'yı en çok destekleyen müttefiklerinden birinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri2nin Rusya'yı yeni topraklarından... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:30+0300

2023-07-25T22:30+0300

2023-07-25T22:30+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donbass

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Gazetenin üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'yı en çok destekleyen müttefiklerinden birinin, Ukrayna ordusunun Rusya'yı yeni topraklarından çıkaracağından ya da Kırım’ı ele geçireceğinden şüphe duyduğu belirtildi.Bürokratın açıklamasından alıntı yapan gazete, “(Kiev’in) Rusya'ya kaybettiği tüm toprakları geri alabileceğine inanmıyoruz, özellikle de Kırım ve hatta 2014'te Donbass'ta kaybedilen topraklardan bahsedecek olursak” ifadelerini kullandı. Bürokratın hangi ülkeyi temsil ettiği belirtilmeyen haberde, söz konusu Avrupa ülkesinin Kiev'in en gayretli müttefiklerinden biri olduğu kaydedildi.Makalede, “Bir sürpriz mümkün olsa da, o (bürokrat), bunun olasılık dahilinde pek te olmadığını kabul etti” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna’nın Güney Donetsk, Artyomovsk ve özellikle Zaporojye yönlerinde 4 Haziran’da başlattığı karşı taarruzda NATO tarafından eğitilen ve başta Alman Leopard tankları olmak üzere Batı yapımı silahlarla donatılan birlikler kullanılıyor.Sonradan savaş alanında vurularak duman çıkaran tankların yer aldığı görüntüler Batı'da geniş yankı uyandırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230725/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kirim-ve-kopruye-saldirilar-devam-edecek-1073978995.html

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