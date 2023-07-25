https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-simsek-sinirli-kaynaklarimizi-ihracata-ve-yatirimlara-kanalize-etmeye-devam-edecegiz-1073950582.html
Bakan Şimşek: Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi için tedbirler almayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T12:03+0300
2023-07-25T12:03+0300
2023-07-25T12:23+0300
ekonomi
mehmet şimşek
enflasyon
ihracat
merkez bankası
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele için tedbirler almaya devam edeceklerini açıkladı.Ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma amacıyla tedbirlerin sürdürüleceğini ifade eden Bakan Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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mehmet şimşek, enflasyon, ihracat, merkez bankası
mehmet şimşek, enflasyon, ihracat, merkez bankası
Bakan Şimşek: Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz
12:03 25.07.2023 (güncellendi: 12:23 25.07.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi için tedbirler almayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz." dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele için tedbirler almaya devam edeceklerini açıkladı.
Ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma amacıyla tedbirlerin sürdürüleceğini ifade eden Bakan Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.