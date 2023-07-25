https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-simsek-sinirli-kaynaklarimizi-ihracata-ve-yatirimlara-kanalize-etmeye-devam-edecegiz-1073950582.html

Bakan Şimşek: Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz

Bakan Şimşek: Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi için tedbirler almayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T12:03+0300

2023-07-25T12:03+0300

2023-07-25T12:23+0300

ekonomi

mehmet şimşek

enflasyon

ihracat

merkez bankası

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele için tedbirler almaya devam edeceklerini açıkladı.Ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma amacıyla tedbirlerin sürdürüleceğini ifade eden Bakan Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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2023

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, enflasyon, ihracat, merkez bankası