https://sputniknews.com.tr/20230725/adanadaki-deprem-anina-iliskin-goruntuler-ortaya-cikti-1073946078.html
Adana'daki deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Adana'daki deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Deprem Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T11:19+0300
2023-07-25T11:19+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. Depremin merkezi Kozan'da insanları panikleten deprem çevreye de kısmen zarar verdi. Eskimantaş bölgesinde boş kerpiç bir evin çöktüğü, yollara ise kayaların düştüğü bildirildi. Öte yandan, deprem nedeniyle ilçe merkezinde eski bir ahşap yapı kısmen çöktü. Kaya evin üzerine düştüKabaktepe Mahallesi'nde ise boş bir evin üzerine kaya yuvarlanması sonucu yıkım meydana geldiği bildirildi. Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı yaptığı açıklamada, "Gerekli işlemlere bakıyoruz, yıkılan yerlerin olup olmadığına. Bir ahşap bina yıkıldığı için zabıta ekiplerimizle beraber tedbirleri alıyoruz. İş makinemiz çevresini temizledi gitti. Şu ana kadar yıkımla ilgili başka bir ihbar bize gelmedi" dedi. Vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve yaşadıkları panik anlarını anlattı. Deprem anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Bakan Yerlikaya: Can ve mal kaybı yokİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün saat 08.44’te Adana’mızın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230725/afad-duyurdu-adanada-55-buyuklugunde-deprem-1073940516.html
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Adana'daki deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Adana'daki deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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adana, kozan, deprem, video
adana, kozan, deprem, video
Adana'daki deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
11:19 25.07.2023 (güncellendi: 11:23 25.07.2023) Abone ol
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Deprem Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. İlçenin bazı kesimlerinde sarsıntının hemen ardından toz bulutu oluştu. Son olarak AFAD, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.
Depremin merkezi Kozan'da insanları panikleten deprem çevreye de kısmen zarar verdi. Eskimantaş bölgesinde boş kerpiç bir evin çöktüğü, yollara ise kayaların düştüğü bildirildi. Öte yandan, deprem nedeniyle ilçe merkezinde eski bir ahşap yapı kısmen çöktü.
Kaya evin üzerine düştü
Kabaktepe Mahallesi'nde ise boş bir evin üzerine kaya yuvarlanması sonucu yıkım meydana geldiği bildirildi. Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı yaptığı açıklamada, "Gerekli işlemlere bakıyoruz, yıkılan yerlerin olup olmadığına. Bir ahşap bina yıkıldığı için zabıta ekiplerimizle beraber tedbirleri alıyoruz. İş makinemiz çevresini temizledi gitti. Şu ana kadar yıkımla ilgili başka bir ihbar bize gelmedi" dedi.
Vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve yaşadıkları panik anlarını anlattı. Deprem anları da güvenlik kameralarına yansıdı.
Bakan Yerlikaya: Can ve mal kaybı yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün saat 08.44’te Adana’mızın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.