https://sputniknews.com.tr/20230725/abdde-okulda-3-kisiyi-silahla-yaralayan-genc-12-yil-hapis-cezasi-aldi-1073941997.html

ABD'de okulda 3 kişiyi silahla yaralayan genç, 12 yıl hapis cezası aldı

ABD'de okulda 3 kişiyi silahla yaralayan genç, 12 yıl hapis cezası aldı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington'daki lisede 2021'de 2 öğrenci ve bir öğretmeni silahla yaralayan 19 yaşındaki Timothy Simpkins'e, 12 yıl hapis cezası... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T10:04+0300

2023-07-25T10:04+0300

2023-07-25T10:04+0300

abd

dünya

silahlı saldırı

yaralı

müebbet

müebbet hapis cezası

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Mahkeme heyeti, cinayete teşebbüs suçlamasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Simpkins'e 12 yıl hapis cezası verdi.Mahkemede, silahı yalnızca kendini korumak için taşıdığını belirten Simpkins, kavga ettiği Zaccheaus Selby'nin (15) sınıfa girip kendisini dövmeye başladığını söyledi.Simpkins, savunmasında "Gerçekten çok üzgünüm. Yalnızca ikinci bir şans istiyorum" ifadesini kullandı.Simpkins, 6 Ekim 2021'de Timberview Lisesi'nde 15 yaşındaki Selby ile kavga etmişti.Kavga sırasında Simpkins, Selby'e 3 kez ateş ederken olayda, bir öğrenci ve bir öğretmen yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230716/abdde-silahli-saldiri-4-olu-1073577931.html

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abd, silahlı saldırı, yaralı, müebbet, müebbet hapis cezası