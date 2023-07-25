https://sputniknews.com.tr/20230725/abdde-okulda-3-kisiyi-silahla-yaralayan-genc-12-yil-hapis-cezasi-aldi-1073941997.html
ABD'de okulda 3 kişiyi silahla yaralayan genç, 12 yıl hapis cezası aldı
ABD'de okulda 3 kişiyi silahla yaralayan genç, 12 yıl hapis cezası aldı
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington'daki lisede 2021'de 2 öğrenci ve bir öğretmeni silahla yaralayan 19 yaşındaki Timothy Simpkins'e, 12 yıl hapis cezası... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T10:04+0300
2023-07-25T10:04+0300
2023-07-25T10:04+0300
abd
dünya
silahlı saldırı
yaralı
müebbet
müebbet hapis cezası
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Mahkeme heyeti, cinayete teşebbüs suçlamasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Simpkins'e 12 yıl hapis cezası verdi.Mahkemede, silahı yalnızca kendini korumak için taşıdığını belirten Simpkins, kavga ettiği Zaccheaus Selby'nin (15) sınıfa girip kendisini dövmeye başladığını söyledi.Simpkins, savunmasında "Gerçekten çok üzgünüm. Yalnızca ikinci bir şans istiyorum" ifadesini kullandı.Simpkins, 6 Ekim 2021'de Timberview Lisesi'nde 15 yaşındaki Selby ile kavga etmişti.Kavga sırasında Simpkins, Selby'e 3 kez ateş ederken olayda, bir öğrenci ve bir öğretmen yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230716/abdde-silahli-saldiri-4-olu-1073577931.html
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abd, silahlı saldırı, yaralı, müebbet, müebbet hapis cezası
abd, silahlı saldırı, yaralı, müebbet, müebbet hapis cezası
ABD'de okulda 3 kişiyi silahla yaralayan genç, 12 yıl hapis cezası aldı
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ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington'daki lisede 2021'de 2 öğrenci ve bir öğretmeni silahla yaralayan 19 yaşındaki Timothy Simpkins'e, 12 yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, cinayete teşebbüs suçlamasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Simpkins'e 12 yıl hapis cezası verdi.
Mahkemede, silahı yalnızca kendini korumak için taşıdığını belirten Simpkins, kavga ettiği Zaccheaus Selby'nin (15) sınıfa girip kendisini dövmeye başladığını söyledi.
Simpkins, savunmasında "Gerçekten çok üzgünüm. Yalnızca ikinci bir şans istiyorum" ifadesini kullandı.
Simpkins, 6 Ekim 2021'de Timberview Lisesi'nde 15 yaşındaki Selby ile kavga etmişti.
Kavga sırasında Simpkins, Selby'e 3 kez ateş ederken olayda, bir öğrenci ve bir öğretmen yaralanmıştı.