https://sputniknews.com.tr/20230716/abdde-silahli-saldiri-4-olu-1073577931.html
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T00:35+0300
2023-07-16T00:35+0300
2023-07-16T00:35+0300
dünya
abd
georgia
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ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.Eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.
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abd, georgia
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
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ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.
Eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.
Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.
Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.