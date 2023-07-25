https://sputniknews.com.tr/20230725/abd-dunya-toplumunun-ukraynadaki-catismadan-usandigini-dusunmuyoruz-1073982072.html
ABD: Dünya toplumunun Ukrayna’daki çatışmadan usandığını düşünmüyoruz
ABD: Dünya toplumunun Ukrayna’daki çatışmadan usandığını düşünmüyoruz
ABD’nin AGİT Daimi Temsilcisi Carpenter, dünya toplumunun Ukrayna’daki çatışma nedeniyle yorgun düşmediğine inandığını belirtti. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T23:15+0300
2023-07-25T23:15+0300
2023-07-25T23:15+0300
ukrayna krizi
abd
agit
ukrayna
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ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Michael Carpenter, bugünkü basın toplantısında “Bu soru bana defalarca soruldu. Dünyanın Ukrayna ihtilafından bıkmaya başladığına inanmıyorum” ifadesini kullandı.Carpenter, Ukrayna’daki yaşananların gerçekliğinin farkına varan ülke sayısının giderek arttığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/bati-medyasi-ukraynanin-bir-muttefiki-ordunun-rusyayi-yeni-topraklarindan-cikaracagindan-supheli-1073980105.html
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abd, agit, ukrayna
ABD: Dünya toplumunun Ukrayna’daki çatışmadan usandığını düşünmüyoruz
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ABD’nin AGİT Daimi Temsilcisi Carpenter, dünya toplumunun Ukrayna’daki çatışma nedeniyle yorgun düşmediğine inandığını belirtti.
ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Michael Carpenter, bugünkü basın toplantısında “Bu soru bana defalarca soruldu. Dünyanın Ukrayna ihtilafından bıkmaya başladığına inanmıyorum” ifadesini kullandı.
Carpenter, Ukrayna’daki yaşananların gerçekliğinin farkına varan ülke sayısının giderek arttığını söyledi.