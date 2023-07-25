51 dereceye dayanamayan balkonun camı çatladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişim avukatı Gökçe: Threads, Twitter'ı yerinden edebilir
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Parti Meclisi toplantısının yansımaları neler?
12:46
45 dk
LOZAN'IN 100. YILI
Prof. Celal Şengör: Lozan'la hür olduk
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Diş tedavisindeki teknolojik gelişmeler!
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Konut fiyatlarına büyük zam yolda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘NATO Karadeniz’de yeni bir cepheyi deniyor; bu Türkiye için tuzak, izin verilmemeli’
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Lozan’ın 100’üncü yılı
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Liderlerden Lozan Barış Antlaşması mesajları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230725/51-dereceye-dayanamayan-balkonun-cami-catladi-1073944228.html
51 dereceye dayanamayan balkonun camı çatladı
51 dereceye dayanamayan balkonun camı çatladı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gölgede termometre 21 dereceyi gösterirken bir evin camı şiddetli sıcağa dayanamayıp çatladı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T10:46+0300
2023-07-25T10:46+0300
yaşam
türkiye
mardin
aşırı sıcaklar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073944071_0:1:3640:2048_1920x0_80_0_0_68f1622de19f38603f9abdbc9fc7ee06.jpg
Yurt geneli sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Nusaybin ilçesinde İdris Oğuz, çocuklarıyla deney yapmak için evde gölge bir yere termometre bıraktı. Saat 15.00 sularında termometre 51 dereceyi gösterirken saat 16.00 sularında evin balkon camı çatırdama sonrası çatlayarak kırıldı.Mardin'de son zamanlarda sıcaklar çok yüksek seviyede olduğunu belirten Oğuz, "Ben ve çocuklarım deneme maksatlı gölgeye termometre bıraktık. Saat 15.00 gibi termometre 51 dereceyi gördü. Hava durumunda 43 derece gibi gözükse de biz 51 dereceyi gördük. Güneş penceremize vurduğu için camın önüne sünger koyduk. Saat 16.00 civarı pencereden çıtırdama sesleri geldi. Penceremiz sıcaktan dolayı patladı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073944071_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ed67a15836a892382d5d3d58cb358fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mardin, aşırı sıcaklar
türkiye, mardin, aşırı sıcaklar

51 dereceye dayanamayan balkonun camı çatladı

10:46 25.07.2023
© İHA51 dereceye dayanamayan balkonun camı çatladı
51 dereceye dayanamayan balkonun camı çatladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gölgede termometre 21 dereceyi gösterirken bir evin camı şiddetli sıcağa dayanamayıp çatladı.
Yurt geneli sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Nusaybin ilçesinde İdris Oğuz, çocuklarıyla deney yapmak için evde gölge bir yere termometre bıraktı. Saat 15.00 sularında termometre 51 dereceyi gösterirken saat 16.00 sularında evin balkon camı çatırdama sonrası çatlayarak kırıldı.
Mardin'de son zamanlarda sıcaklar çok yüksek seviyede olduğunu belirten Oğuz, "Ben ve çocuklarım deneme maksatlı gölgeye termometre bıraktık. Saat 15.00 gibi termometre 51 dereceyi gördü. Hava durumunda 43 derece gibi gözükse de biz 51 dereceyi gördük. Güneş penceremize vurduğu için camın önüne sünger koyduk. Saat 16.00 civarı pencereden çıtırdama sesleri geldi. Penceremiz sıcaktan dolayı patladı" dedi.
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2023
TÜRKİYE
Aşırı sıcaklara karşı uyarı: 'Çarşamba dışarı çıkmayın'
23 Temmuz, 17:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала