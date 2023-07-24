https://sputniknews.com.tr/20230724/valilikten-uyari-kamu-gorevlisinin-adi-kullanilarak-yardim-talebinde-bulunanlara-itibar-etmeyin-1073906248.html
Valilikten uyarı: Kamu görevlisinin adı kullanılarak yardım talebinde bulunanlara itibar etmeyin
Valilikten uyarı: Kamu görevlisinin adı kullanılarak yardım talebinde bulunanlara itibar etmeyin
Antalya Valiliği bazı şahısların kendisini vali, mülkiye müfettişi, vali yardımcısı, kaymakam veya farklı ünvanlarda kamu görevlisi olarak tanıtarak, çeşitli... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T13:53+0300
2023-07-24T13:53+0300
2023-07-24T13:53+0300
türkiye
antalya
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
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Antalya Valiliği bazı şahısların kendisini vali, mülkiye müfettişi, vali yardımcısı, kaymakam veya farklı ünvanlarda kamu görevlisi olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle para talebinde bulunarak dolandırıcılığa teşebbüs ettikleri konusunda vatandaşı uyardı.Açıklamada, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu görevlisinin vatandaşlardan, telefon, e-posta veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla kesinlikle para talebinde bulunamayacağı hatırlatıldı.Açıklamada, "Bu şekilde herhangi bir kamu görevlisinin adı kullanılarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 acil çağrı hattına ihbarda bulunmaları ya da ilgili kolluk birimlerine müracaatta bulunmaları önemle rica olunur" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/akalindan-takipcilerine-dolandirici-uyarisi-adimi-kullanarak-villa-satiyorlarmis-inanmayin-bacim-1071131148.html
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antalya, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
antalya, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
Valilikten uyarı: Kamu görevlisinin adı kullanılarak yardım talebinde bulunanlara itibar etmeyin
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Antalya Valiliği bazı şahısların kendisini vali, mülkiye müfettişi, vali yardımcısı, kaymakam veya farklı ünvanlarda kamu görevlisi olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle para talebinde bulunarak dolandırıcılığa teşebbüs ettikleri konusunda vatandaşı uyardı.
Antalya Valiliği bazı şahısların kendisini vali, mülkiye müfettişi, vali yardımcısı, kaymakam veya farklı ünvanlarda kamu görevlisi olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle para talebinde bulunarak dolandırıcılığa teşebbüs ettikleri konusunda vatandaşı uyardı.
Açıklamada, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu görevlisinin vatandaşlardan, telefon, e-posta veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla kesinlikle para talebinde bulunamayacağı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bu şekilde herhangi bir kamu görevlisinin adı kullanılarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 acil çağrı hattına ihbarda bulunmaları ya da ilgili kolluk birimlerine müracaatta bulunmaları önemle rica olunur" denildi.