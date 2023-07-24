https://sputniknews.com.tr/20230724/turkiyeden-yurt-disina-goc-yuzde-623-artti-1073901793.html

Türkiye’den yurt dışına göç yüzde 62.3 arttı

Türkiye’den yurt dışına göç yüzde 62.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı. TÜİK’in istatistiklerine göre Türkiye’den yurt dışına göç bir önceki yıla... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T12:47+0300

2023-07-24T12:47+0300

2023-07-24T12:47+0300

yaşam

türkiye

göç

yurtdışı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı.Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 52,9'unu erkekler, yüzde 47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 466 bin 914 oldu.Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu.Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531'ini Türk vatandaşları, 327 bin 383'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

https://sputniknews.com.tr/20230723/ak-parti-tersine-goc-icin-dugmeye-basiyor-memleketine-donene-tesvik-verilecek-1073861975.html

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türkiye, göç, yurtdışı