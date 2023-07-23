https://sputniknews.com.tr/20230723/ak-parti-tersine-goc-icin-dugmeye-basiyor-memleketine-donene-tesvik-verilecek-1073861975.html
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi: Memleketine dönene teşvik verilecek
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi: Memleketine dönene teşvik verilecek
AK Parti hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel çalışma yapmaya başladı. İlk hedef İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T10:55+0300
2023-07-23T10:55+0300
2023-07-23T10:56+0300
göç
ekonomi
istanbul
ak parti
teşvik
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AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu strateji kurulunun önemli gündem maddelerinden biri İstanbul ve İstanbul seçimleri.Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre kurulun son toplantısında, İstanbul'un sorunlarının çözülmesi için öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun düşürülmesi gerektiği, depremden trafiğe birçok konunun bunun ardından hızla yoluna gireceği belirtildi.İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu grup öncelikli hedef kitle olarak belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Yazın memleketine gidenlerin sürekli burada kalması için bazı teşvik politikaları devreye sokulacak. Örneğin, evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, belli vergi teşvikleri, nakit para verilmesi gibi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/kira-gocu-yalniz-yasayanlar-ailelerin-yanina-gidiyor-1073859260.html
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göç, istanbul, ak parti, teşvik
göç, istanbul, ak parti, teşvik
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi: Memleketine dönene teşvik verilecek
10:55 23.07.2023 (güncellendi: 10:56 23.07.2023) Abone ol
AK Parti hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel çalışma yapmaya başladı. İlk hedef İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi. Bu kapsamda yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi gündemde.
AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu strateji kurulunun önemli gündem maddelerinden biri İstanbul ve İstanbul seçimleri.
Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre kurulun son toplantısında, İstanbul'un sorunlarının çözülmesi için öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun düşürülmesi gerektiği, depremden trafiğe birçok konunun bunun ardından hızla yoluna gireceği belirtildi.
İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu grup öncelikli hedef kitle olarak belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı.
Yazın memleketine gidenlerin sürekli burada kalması için bazı teşvik politikaları devreye sokulacak. Örneğin, evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, belli vergi teşvikleri, nakit para verilmesi gibi.