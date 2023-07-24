https://sputniknews.com.tr/20230724/rusya-sorusturma-komitesi-interpol-rusyanin-uluslararasi-arama-taleplerini-engelliyor-1073930142.html
Rusya Soruşturma Komitesi: Interpol, Rusya’nın uluslararası arama taleplerini engelliyor
Rusya Soruşturma Komitesi: Interpol, Rusya’nın uluslararası arama taleplerini engelliyor
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya’da en az 8 bin 600 sanık için uluslararası dahil arama kararlarının çıkarıldığını, lakin... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T22:38+0300
2023-07-24T22:38+0300
2023-07-24T22:38+0300
dünya
interpol
rusya
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Bastrıkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Interpol, tüm uluslararası arama taleplerimizi yakından kontrol ediyor. Ayrıca Rusya’nın daha önce uluslararası arama bülteni çıkardığı sanıklar da gözden geçiriliyor. Bunu güya Rusya’nın başvurularında politik unsur tespit etmek için yapıyorlar. Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek, Rus kolluk kuvvetlerinin itibarını sarsmak ve aramalar için uluslararası kanalları kötüye kullanmakla suçlamak” ifadelerini kullandı.Interpol’ün bu tür eylemlerle Batı blokuna olan bağlılığını sergilediğini ve tarafsızlığını bozduğunu kaydeden Bastrıkin, “2023’ün ilk altı ayında 1722 sanık ve şüpheli için arama kararı çıkarılmıştı, 1310’u tespit edilmişti, aralarından 100’den fazlası 10 ve daha fazla süre saklanmayı başarmıştı. Hepsi şiddet içeren suçlardan aranıyordu. Bu ay itibariyle en az 8 bin 600 kişinin ismi arama listesinde kalıyor” dedi.Tüm zorluklara rağmen, Interpol kanalları aracılığıyla yabancı yetkili makamlarla işbirliğinin devam ettiğini söyleyen Bastrıkin, “Acil enformasyon değişimi aralıksız devam ediyor. Yabancı makamlar, Rusya’nın talebi üzerine etkinliklerde bulunuyor. Suçluların bulunduğu yerler belirleniyor ve gözaltılar yapılıyor. Türkiye, İsveç, Gürcistan, Mısır gibi ülkelerle bu uygulamalara sahibiz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-bassavciligi-turkiyenin-yardimiyla-suclularin-iadesi-konusunda-alternatif-yollar-gelistirdik-1069112783.html
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Rusya Soruşturma Komitesi: Interpol, Rusya’nın uluslararası arama taleplerini engelliyor
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya’da en az 8 bin 600 sanık için uluslararası dahil arama kararlarının çıkarıldığını, lakin Interpol’ün bütün başvuruları engellediğini ifade etti.
Bastrıkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Interpol, tüm uluslararası arama taleplerimizi yakından kontrol ediyor. Ayrıca Rusya’nın daha önce uluslararası arama bülteni çıkardığı sanıklar da gözden geçiriliyor. Bunu güya Rusya’nın başvurularında politik unsur tespit etmek için yapıyorlar. Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek, Rus kolluk kuvvetlerinin itibarını sarsmak ve aramalar için uluslararası kanalları kötüye kullanmakla suçlamak” ifadelerini kullandı.
Interpol’ün bu tür eylemlerle Batı blokuna olan bağlılığını sergilediğini ve tarafsızlığını bozduğunu kaydeden Bastrıkin, “2023’ün ilk altı ayında 1722 sanık ve şüpheli için arama kararı çıkarılmıştı, 1310’u tespit edilmişti, aralarından 100’den fazlası 10 ve daha fazla süre saklanmayı başarmıştı. Hepsi şiddet içeren suçlardan aranıyordu. Bu ay itibariyle en az 8 bin 600 kişinin ismi arama listesinde kalıyor” dedi.
Tüm zorluklara rağmen, Interpol kanalları aracılığıyla yabancı yetkili makamlarla işbirliğinin devam ettiğini söyleyen Bastrıkin, “Acil enformasyon değişimi aralıksız devam ediyor. Yabancı makamlar, Rusya’nın talebi üzerine etkinliklerde bulunuyor. Suçluların bulunduğu yerler belirleniyor ve gözaltılar yapılıyor. Türkiye, İsveç, Gürcistan, Mısır gibi ülkelerle bu uygulamalara sahibiz” diye ekledi.