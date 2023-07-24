https://sputniknews.com.tr/20230724/rusya-sorusturma-komitesi-interpol-rusyanin-uluslararasi-arama-taleplerini-engelliyor-1073930142.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Interpol, Rusya’nın uluslararası arama taleplerini engelliyor

Rusya Soruşturma Komitesi: Interpol, Rusya’nın uluslararası arama taleplerini engelliyor

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya’da en az 8 bin 600 sanık için uluslararası dahil arama kararlarının çıkarıldığını, lakin... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T22:38+0300

2023-07-24T22:38+0300

2023-07-24T22:38+0300

dünya

interpol

rusya

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Bastrıkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Interpol, tüm uluslararası arama taleplerimizi yakından kontrol ediyor. Ayrıca Rusya’nın daha önce uluslararası arama bülteni çıkardığı sanıklar da gözden geçiriliyor. Bunu güya Rusya’nın başvurularında politik unsur tespit etmek için yapıyorlar. Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek, Rus kolluk kuvvetlerinin itibarını sarsmak ve aramalar için uluslararası kanalları kötüye kullanmakla suçlamak” ifadelerini kullandı.Interpol’ün bu tür eylemlerle Batı blokuna olan bağlılığını sergilediğini ve tarafsızlığını bozduğunu kaydeden Bastrıkin, “2023’ün ilk altı ayında 1722 sanık ve şüpheli için arama kararı çıkarılmıştı, 1310’u tespit edilmişti, aralarından 100’den fazlası 10 ve daha fazla süre saklanmayı başarmıştı. Hepsi şiddet içeren suçlardan aranıyordu. Bu ay itibariyle en az 8 bin 600 kişinin ismi arama listesinde kalıyor” dedi.Tüm zorluklara rağmen, Interpol kanalları aracılığıyla yabancı yetkili makamlarla işbirliğinin devam ettiğini söyleyen Bastrıkin, “Acil enformasyon değişimi aralıksız devam ediyor. Yabancı makamlar, Rusya’nın talebi üzerine etkinliklerde bulunuyor. Suçluların bulunduğu yerler belirleniyor ve gözaltılar yapılıyor. Türkiye, İsveç, Gürcistan, Mısır gibi ülkelerle bu uygulamalara sahibiz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-bassavciligi-turkiyenin-yardimiyla-suclularin-iadesi-konusunda-alternatif-yollar-gelistirdik-1069112783.html

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