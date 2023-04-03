https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-bassavciligi-turkiyenin-yardimiyla-suclularin-iadesi-konusunda-alternatif-yollar-gelistirdik-1069112783.html

Rusya Başsavcılığı: Türkiye'nin yardımıyla suçluların iadesi konusunda alternatif yollar geliştirdik

Rusya Başsavcılığı: Türkiye'nin yardımıyla suçluların iadesi konusunda alternatif yollar geliştirdik

Rusya Başsavcılığı, bireylerin üçüncü ülkeler üzerinden iadesinde Türkiye'nin yardımıyla transit nakil yolları geliştirdiklerini ve kullandıklarını belirtti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T16:26+0300

2023-04-03T16:26+0300

2023-04-03T16:26+0300

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suçluların iadesi

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Rusya Başsavcılığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, büyük miktarda yolsuzluğa karıştığı suçlamasıyla Interpol tarafından Romanya'da yakalanan ve hukuktan kaçan bir Rusya vatandaşı için gönderilen iade talebine değinildi.Söz konusu zanlının Ocak 2023'te Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu ve Rusya Interpol Daire Başkanlığı çalışanları tarafından Moskova'ya getirildiğini anlatan Başsavcılık, "Zanlı, Türkiye toprakları üzerinden transit nakil yapılarak getirildi. İade edilen kişilerin üçüncü ülke üzerinden transit nakil uygulaması, bu ülke tarafından hazırlandı ve aktif şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.Başsavcılık, yabancı ülkelerden Rusya'ya iade edilen kişilerin nakline yönelik yeni yollar aranması da dahil iade alanındaki çalışmaların ortaya çıkan yeni gerçeklikler ışığında yürütüldüğünün altını çizdi.Rusya Başsavcılığı'nın iade ve ceza davalarında hukuki yardım alanında üstlendiği uluslararası yükümlülükleri yerine getirdiğini kaydeden başsavcılık, diğer ülkelerdeki ilgili makamları suçla mücadele alanında siyasetten arındırılmış işbirliği yapmaya çağırdı.Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Kasım 2022'de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Krasnov, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin terör, aşırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, siber suçlar ile mücadelede benzer yaklaşımlara sahip olduğunu belirterek, "Hem Rus hem de Türk savcıların bu tür konulardaki önemli deneyimi dikkate alındığında, en iyi uygulamalar alanında görüş alışverişi yapmaya ilgi duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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