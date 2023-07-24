https://sputniknews.com.tr/20230724/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakani-manturov-rus-ordusuna-muhimmat-tedariki-kat-kat-artti-1073929214.html

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Rus ordusuna mühimmat tedariki kat kat arttı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Rus ordusuna mühimmat tedariki kat kat arttı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus ordusuna bir ayda yapılan mühimmat tedarikinin geçen yılın toplamını geçtiğini ifade etti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T22:11+0300

2023-07-24T22:11+0300

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ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

denis manturov

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, savunma sanayisinin ele alındığı bir toplantıda, Rus ordusuna mühimmat tedarikinin kat kat arttığını kaydederek “Sadece bir aydaki teslimatın geçen yılın toplam siparişini aştığı bir aşamaya giriyoruz” ifadelerini kullandı.Bu yılın ilk altı ayında üretilen silah, askeri ve özel teçhizat sayısının geçen tüm yılın toplamından çok daha fazla olduğunu söyleyen Manturov, “Nadir istisnalar dışında neredeyse tüm işletmeler, tarihler ve hacimler açısından eşi benzeri görülmemiş hedefleri yerine getiriyor. Bazı noksanlar aynı veya benzer ürünlerle hızla telafi ediliyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230709/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uc-yonde-taarruz-girisiminde-bulundu-1073344490.html

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