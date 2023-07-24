https://sputniknews.com.tr/20230724/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakani-manturov-rus-ordusuna-muhimmat-tedariki-kat-kat-artti-1073929214.html
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Rus ordusuna mühimmat tedariki kat kat arttı
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Rus ordusuna mühimmat tedariki kat kat arttı
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus ordusuna bir ayda yapılan mühimmat tedarikinin geçen yılın toplamını geçtiğini ifade etti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T22:11+0300
2023-07-24T22:11+0300
2023-07-24T22:11+0300
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
denis manturov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, savunma sanayisinin ele alındığı bir toplantıda, Rus ordusuna mühimmat tedarikinin kat kat arttığını kaydederek “Sadece bir aydaki teslimatın geçen yılın toplam siparişini aştığı bir aşamaya giriyoruz” ifadelerini kullandı.Bu yılın ilk altı ayında üretilen silah, askeri ve özel teçhizat sayısının geçen tüm yılın toplamından çok daha fazla olduğunu söyleyen Manturov, “Nadir istisnalar dışında neredeyse tüm işletmeler, tarihler ve hacimler açısından eşi benzeri görülmemiş hedefleri yerine getiriyor. Bazı noksanlar aynı veya benzer ürünlerle hızla telafi ediliyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230709/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uc-yonde-taarruz-girisiminde-bulundu-1073344490.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ec15fcda67a278a280cbd4068ab9e66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rus ordusu, denis manturov
rusya, rus ordusu, denis manturov
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Rus ordusuna mühimmat tedariki kat kat arttı
Abone ol
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus ordusuna bir ayda yapılan mühimmat tedarikinin geçen yılın toplamını geçtiğini ifade etti.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, savunma sanayisinin ele alındığı bir toplantıda, Rus ordusuna mühimmat tedarikinin kat kat arttığını kaydederek “Sadece bir aydaki teslimatın geçen yılın toplam siparişini aştığı bir aşamaya giriyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu yılın ilk altı ayında üretilen silah, askeri ve özel teçhizat sayısının geçen tüm yılın toplamından çok daha fazla olduğunu söyleyen Manturov, “Nadir istisnalar dışında neredeyse tüm işletmeler, tarihler ve hacimler açısından eşi benzeri görülmemiş hedefleri yerine getiriyor. Bazı noksanlar aynı veya benzer ürünlerle hızla telafi ediliyor” dedi.