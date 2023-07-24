https://sputniknews.com.tr/20230724/rizede-3-dakikada-5-bardak-cay-icmek-icin-yaristilar-1073895495.html

Rize'de 3 dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar

Rize'de 3 dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar

Rize'de düzenlenen festivalde yarışmacılar, 3 dakika içinde 5 bardak sıcak çay içmeye çalıştı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T10:25+0300

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türkiye

rize

çay

festival

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Rize'de, 12. Tulum ve Kemençe Festivali'nde "en hızlı çay içme yarışması" yapıldı.Festival kapsamında İslampaşa Mahallesi sahil kordonunda, Türkiye, Ukrayna, Osetya, Gürcistan, Filistin, Rusya, Yunanistan ve İran halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Filistin, İran, Gürcistan, Yunanistan, Rusya ve Kuzey Osetya'dan 7 yarışmacı katıldı.3 dakikada 5 çay için yarıştılarYarışmacılar, 3 dakika içinde 5 bardak sıcak çay içmeye çalıştı. Yarışmayı Filistin'den katılan Hussein Abu Ahmad kazandı.Birinciye Festival Komitesi Başkanı Hakan Güven tarafından kupa takdim edildi.Ahmad, gazetecilere, çok zor ve heyecanlı yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.Dilara Topal ise yarışmaya ilk defa katıldığını belirterek, "Çay içerken ağzım çok yandı. Hırslıyım. Bırakmak istemedim. Sonuna kadar mücadele ettim. Çayı çok seviyorum ve çay Rize'de içilir" diye konuştu.

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