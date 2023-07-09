https://sputniknews.com.tr/20230709/rizede-camilerden-sel-ve-heyelana-karsi-anons-1073352572.html

Rize’de camilerden ‘sel ve heyelana karşı’ anons

Rize’de camilerden ‘sel ve heyelana karşı’ anons

Rize’de camilerden şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı kent sakinlerine anons ile uyarılar yapıldı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T21:18+0300

2023-07-09T21:18+0300

2023-07-09T21:21+0300

türkiye

rize

rize valiliği

afad

sel

sel felaketi

uyarı

acil uyarı

cami

anons

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073352689_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_de8b7a4484ac14a4643dae09657ec5a3.jpg

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Yağışların giderek artması beklenen Rize’de ise Çayeli ilçesinde bulunan camilerden sel ve heyelanlara karşı sakinlerin duyarlı olması için anonslar yapıldı. Anonsta “Bu akşam ve yarın için ilimizde, ilçemizde afet riski taşıyan yoğun yağış uyarısı vardır. Şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması dere yataklarında bulunulmaması gerekmektedir. Rabbim her türlü afetlerden bizi muhafaza eylesin” ifadeleri yer aldı.AFAD'dan ‘Dere yataklarından uzak durun’ mesajıAFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından ise kent sakinlerine SMS yolu ile uyarıldı. AFAD tarafından atılan SMS’de “Meteorolojiye göre Rize'de şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek. Sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durun” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230709/trabzon-valiliginden-siddetli-yagislara-karsi-dikkatli-olunmasi-uyarisi-1073351440.html

türkiye

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rize, rize valiliği, afad, sel, sel felaketi, uyarı, acil uyarı, cami, anons