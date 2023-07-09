https://sputniknews.com.tr/20230709/rizede-camilerden-sel-ve-heyelana-karsi-anons-1073352572.html
Rize’de camilerden ‘sel ve heyelana karşı’ anons
Rize’de camilerden ‘sel ve heyelana karşı’ anons
Rize’de camilerden şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı kent sakinlerine anons ile uyarılar yapıldı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T21:18+0300
2023-07-09T21:18+0300
2023-07-09T21:21+0300
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rize
rize valiliği
afad
sel
sel felaketi
uyarı
acil uyarı
cami
anons
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Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Yağışların giderek artması beklenen Rize’de ise Çayeli ilçesinde bulunan camilerden sel ve heyelanlara karşı sakinlerin duyarlı olması için anonslar yapıldı. Anonsta “Bu akşam ve yarın için ilimizde, ilçemizde afet riski taşıyan yoğun yağış uyarısı vardır. Şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması dere yataklarında bulunulmaması gerekmektedir. Rabbim her türlü afetlerden bizi muhafaza eylesin” ifadeleri yer aldı.AFAD'dan ‘Dere yataklarından uzak durun’ mesajıAFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından ise kent sakinlerine SMS yolu ile uyarıldı. AFAD tarafından atılan SMS’de “Meteorolojiye göre Rize'de şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek. Sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durun” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230709/trabzon-valiliginden-siddetli-yagislara-karsi-dikkatli-olunmasi-uyarisi-1073351440.html
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rize, rize valiliği, afad, sel, sel felaketi, uyarı, acil uyarı, cami, anons
rize, rize valiliği, afad, sel, sel felaketi, uyarı, acil uyarı, cami, anons
Rize’de camilerden ‘sel ve heyelana karşı’ anons
21:18 09.07.2023 (güncellendi: 21:21 09.07.2023) Abone ol
Rize’de camilerden şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı kent sakinlerine anons ile uyarılar yapıldı.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Yağışların giderek artması beklenen Rize’de ise Çayeli ilçesinde bulunan camilerden sel ve heyelanlara karşı sakinlerin duyarlı olması için anonslar yapıldı.
Anonsta “Bu akşam ve yarın için ilimizde, ilçemizde afet riski taşıyan yoğun yağış uyarısı vardır. Şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması dere yataklarında bulunulmaması gerekmektedir. Rabbim her türlü afetlerden bizi muhafaza eylesin” ifadeleri yer aldı.
AFAD'dan ‘Dere yataklarından uzak durun’ mesajı
AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından ise kent sakinlerine SMS yolu ile uyarıldı.
AFAD tarafından atılan SMS’de “Meteorolojiye göre Rize'de şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek. Sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durun” ifadelerine yer verildi.