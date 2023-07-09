https://sputniknews.com.tr/20230709/trabzon-valiliginden-siddetli-yagislara-karsi-dikkatli-olunmasi-uyarisi-1073351440.html
Trabzon Valiliği'nden şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı
Trabzon Valiliği'nden şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı
Trabzon Valiliği, yarın gece saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve taşkın riskine karşı uyarıda bulundu. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T20:36+0300
2023-07-09T20:36+0300
2023-07-09T20:36+0300
türkiye
trabzon
trabzon valiliği
uyarı
yağış
sağanak yağış
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Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Trabzon'da şiddetli yağışların 10 Temmuz Pazartesi gece saatlerine kadar süreceği, özellikle aynı gün öğleden sonra ise yağışların şiddetini çok artırmasının beklendiği bildirildi.Vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, zorunlu bir durum olmadıkça trafiğe çıkmaması, özellikle kırsal mahalle ve yaylalara olan seyahatlerin ertelenmesi, sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durulması konularında hassasiyet göstermeleri can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, uyarılar kapsamında dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği vurgulanarak, "İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte teyakkuz halinde ve gerekli tedbirleri almış durumdayız" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbul-dahil-30-kent-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1073340274.html
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trabzon, trabzon valiliği, uyarı, yağış, sağanak yağış
trabzon, trabzon valiliği, uyarı, yağış, sağanak yağış
Trabzon Valiliği'nden şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı
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Trabzon Valiliği, yarın gece saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Trabzon'da şiddetli yağışların 10 Temmuz Pazartesi gece saatlerine kadar süreceği, özellikle aynı gün öğleden sonra ise yağışların şiddetini çok artırmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, zorunlu bir durum olmadıkça trafiğe çıkmaması, özellikle kırsal mahalle ve yaylalara olan seyahatlerin ertelenmesi, sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durulması konularında hassasiyet göstermeleri can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, uyarılar kapsamında dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği vurgulanarak, "İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte teyakkuz halinde ve gerekli tedbirleri almış durumdayız" denildi.