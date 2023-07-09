https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbul-dahil-30-kent-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1073340274.html

İstanbul dahil 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İstanbul dahil 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil sarı ve turuncu uyarı yaptığı 30 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T13:21+0300

2023-07-09T13:21+0300

2023-07-09T13:21+0300

yaşam

meteoroloji

uyarı

sağanak

yağış

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji bugün için güncel hava durumu raporunu yayımladı. 30 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek halkı dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer İstanbul dahil 15 kent için sarı alarm verdi: Amasya, Bilecik, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Yalova.Turuncu kod uyarısı yapılan iller ise şunlar: Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin.

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