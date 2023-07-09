https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbul-dahil-30-kent-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1073340274.html
İstanbul dahil 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
İstanbul dahil 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil sarı ve turuncu uyarı yaptığı 30 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T13:21+0300
2023-07-09T13:21+0300
2023-07-09T13:21+0300
yaşam
meteoroloji
uyarı
sağanak
yağış
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji bugün için güncel hava durumu raporunu yayımladı. 30 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek halkı dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer İstanbul dahil 15 kent için sarı alarm verdi: Amasya, Bilecik, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Yalova.Turuncu kod uyarısı yapılan iller ise şunlar: Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin.
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hava durumu, yağmur yağacak mı, tarih ve saat verdi, alarm verdi, istanbul hava durumu
İstanbul dahil 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil sarı ve turuncu uyarı yaptığı 30 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji bugün için güncel hava durumu raporunu yayımladı.
30 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek halkı dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer İstanbul dahil 15 kent için sarı alarm verdi: Amasya, Bilecik, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Yalova.
Turuncu kod uyarısı yapılan iller ise şunlar: Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin.