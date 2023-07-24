Patruşev: ABD istihbaratı Rusya'ya siber saldırılar düzenlenmek için Ukraynalı hackerlarla çalışıyor
© SputnikNikolay Patruşev
© Sputnik
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD istihbarat servislerinin Rusya'ya siber saldırılar düzenlenmesi için Ukraynalı hacker gruplarıyla çalıştığını söyledi.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde BRICS ülkelerinin ve 'BRICS'in Dostları' olan ülkelerin üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.
Toplantıda konuşan Patruşev, "ABD Savunma Bakanlığı Siber Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve Tallinn'deki NATO Siber Güvenlik Deneyim Merkezi, planlama yaparak ülkemizin kritik enformasyon altyapısına Ukrayna bayrağı altında enformasyon saldırıları düzenliyor" dedi.
ABD istihbarat servislerinin bu saldırılar için Ukrayna hacker gruplarına aktif şekilde iş yaptırdığını belirten Patruşev, "Siber saldırıların ana hedefleri Rus finans sisteminin unsurları, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon ağları, büyük sanayi işletmeleri ve resmi kurumların siteleri" ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Patruşev, "ABD Savunma Bakanlığı Siber Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve Tallinn'deki NATO Siber Güvenlik Deneyim Merkezi, planlama yaparak ülkemizin kritik enformasyon altyapısına Ukrayna bayrağı altında enformasyon saldırıları düzenliyor" dedi.
ABD istihbarat servislerinin bu saldırılar için Ukrayna hacker gruplarına aktif şekilde iş yaptırdığını belirten Patruşev, "Siber saldırıların ana hedefleri Rus finans sisteminin unsurları, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon ağları, büyük sanayi işletmeleri ve resmi kurumların siteleri" ifadelerini kullandı.