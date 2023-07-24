https://sputniknews.com.tr/20230724/patrusev-abd-istihbarati-rusyaya-siber-saldirilar-duzenlenmek-icin-ukraynali-hackerlarla-calisiyor-1073919689.html

Patruşev: ABD istihbaratı Rusya'ya siber saldırılar düzenlenmek için Ukraynalı hackerlarla çalışıyor

Patruşev: ABD istihbaratı Rusya'ya siber saldırılar düzenlenmek için Ukraynalı hackerlarla çalışıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD istihbarat servislerinin Rusya'ya siber saldırılar düzenlenmesi için Ukraynalı hacker gruplarıyla... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T18:01+0300

2023-07-24T18:01+0300

2023-07-24T18:01+0300

ukrayna krizi

hacker

abd

cia

nikolay patruşev

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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde BRICS ülkelerinin ve 'BRICS'in Dostları' olan ülkelerin üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.Toplantıda konuşan Patruşev, "ABD Savunma Bakanlığı Siber Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve Tallinn'deki NATO Siber Güvenlik Deneyim Merkezi, planlama yaparak ülkemizin kritik enformasyon altyapısına Ukrayna bayrağı altında enformasyon saldırıları düzenliyor" dedi.ABD istihbarat servislerinin bu saldırılar için Ukrayna hacker gruplarına aktif şekilde iş yaptırdığını belirten Patruşev, "Siber saldırıların ana hedefleri Rus finans sisteminin unsurları, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon ağları, büyük sanayi işletmeleri ve resmi kurumların siteleri" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230623/patrusev-kolektif-bati-nazizmi-canlandirarak-hitlerin-yolundan-gidiyor-1072794997.html

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hacker, abd, cia, nikolay patruşev