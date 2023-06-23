https://sputniknews.com.tr/20230623/patrusev-kolektif-bati-nazizmi-canlandirarak-hitlerin-yolundan-gidiyor-1072794997.html
Patruşev: Kolektif Batı, Nazizm'i canlandırarak Hitler'in yolundan gidiyor
Patruşev: Kolektif Batı, Nazizm'i canlandırarak Hitler'in yolundan gidiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Nazi ideolojisini yeniden canlandıran kolektif Batı'nın Adolf Hitler'in yolundan gittiğini vurguladı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:55+0300
2023-06-23T15:55+0300
2023-06-23T15:57+0300
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nikolay patruşev
abd
virüs
nazi
adolf hitler
kazakistan
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Rusya ve Orta Asya ülkelerinin güvenlik konseyi başkanlarının Kazakistan'ın Almatı kentinde yaptığı toplantıda konuşan Patruşev, Batı'yı Hitler'in yolunu 'tekrar etmekle' suçladı.Patruşev, "Bugün, Nazi ideolojisini yeniden canlandıran kollektif Batı, Hitler ve yandaşlarının yolunu izliyor, Rusya'yı yok etmeye ve parçalamaya ve eski SSCB cumhuriyetlerinin bağımsızlığına nihai olarak son vermeye çalışıyor" dedi.'Washington ve Londra'nın önceliği Orta Asya ülkelerindeki durumu bozmak'ABD ve İngiltere'nin Orta Asya ülkelerindeki durumu bozmayı öncelik olarak belirlediğini anlatan Patruşev, iki ülkenin bunu gerçekleştirebilmek için bölgedeki halklar üzerinde kontrolü sağlamaya yönelik 'enformasyon nüfuzu' uyguladığını vurguladı.Patruşev, "Washington ve Londra tarafından kamuoyunun manipüle edilmesi, iç siyasi durumu bozmayı, hükümet üzerinde baskı kurmayı ve Orta Asya halklarının asırlık geleneklerine yabancı değerleri taşıyan bir nüfus tabakası oluşturmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.'Pentagon'un biyolojik programları 'ırk yönelimli' virüsler yaratmayı amaçlıyor'ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bölgede uygulamaya koyduğu biyolojik programların oluşturduğu tehlikeye de dikkat çeken Patruşev, "Ukrayna'daki deneyimler, bunların neredeyse tamamının ikili amaç taşıdığını ve tehlikeli 'ırk yönelimli' virüs türleri yaratmayı hedefleyebileceğini gösteriyor" diye konuştu.
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rusya, ukrayna, nikolay patruşev, abd, virüs, nazi, adolf hitler, kazakistan
rusya, ukrayna, nikolay patruşev, abd, virüs, nazi, adolf hitler, kazakistan
Patruşev: Kolektif Batı, Nazizm'i canlandırarak Hitler'in yolundan gidiyor
15:55 23.06.2023 (güncellendi: 15:57 23.06.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Nazi ideolojisini yeniden canlandıran kolektif Batı'nın Adolf Hitler'in yolundan gittiğini vurguladı.
Rusya ve Orta Asya ülkelerinin güvenlik konseyi başkanlarının Kazakistan'ın Almatı kentinde yaptığı toplantıda konuşan Patruşev, Batı'yı Hitler'in yolunu 'tekrar etmekle' suçladı.
Patruşev, "Bugün, Nazi ideolojisini yeniden canlandıran kollektif Batı, Hitler ve yandaşlarının yolunu izliyor, Rusya'yı yok etmeye ve parçalamaya ve eski SSCB cumhuriyetlerinin bağımsızlığına nihai olarak son vermeye çalışıyor" dedi.
'Washington ve Londra'nın önceliği Orta Asya ülkelerindeki durumu bozmak'
ABD ve İngiltere'nin Orta Asya ülkelerindeki durumu bozmayı öncelik olarak belirlediğini anlatan Patruşev, iki ülkenin bunu gerçekleştirebilmek için bölgedeki halklar üzerinde kontrolü sağlamaya yönelik 'enformasyon nüfuzu' uyguladığını vurguladı.
Patruşev, "Washington ve Londra tarafından kamuoyunun manipüle edilmesi, iç siyasi durumu bozmayı, hükümet üzerinde baskı kurmayı ve Orta Asya halklarının asırlık geleneklerine yabancı değerleri taşıyan bir nüfus tabakası oluşturmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
'Pentagon'un biyolojik programları 'ırk yönelimli' virüsler yaratmayı amaçlıyor'
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bölgede uygulamaya koyduğu biyolojik programların oluşturduğu tehlikeye de dikkat çeken Patruşev, "Ukrayna'daki deneyimler, bunların neredeyse tamamının ikili amaç taşıdığını ve tehlikeli 'ırk yönelimli' virüs türleri yaratmayı hedefleyebileceğini gösteriyor" diye konuştu.