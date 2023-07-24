https://sputniknews.com.tr/20230724/nijeryada-gizemli-hastalik-nedeniyle-5-kisi-hayatini-kaybetti-1073893602.html
Nijerya'da gizemli hastalık nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da gizemli hastalık nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi hastanede tedavi altına alındı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T09:35+0300
2023-07-24T09:35+0300
2023-07-24T09:35+0300
dünya
afrika
nijerya
hastalık
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ölü
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Nijerya'da Kaduna eyaletindeki Sir Patrick Yakowa Hastanesi Sekreteri Ezra Joshua, yaptığı açıklamada, eyaletin Kafanchan bölgesindeki henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin hastanelik olduğunu belirtti.Joshua, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürdüğünü ifade ederek, hastaneye getirilenlerin bazılarında öksürük ve kusma görüldüğünü kaydetti.Ebeveynleri çocuklarını yerel doktorlara yönlendirmekten vazgeçmeleri konusunda uyaran Joshua, herhangi bir hastalık belirtisi gördüklerinde onları hızla hastaneye sevk etmeleri çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230317/tanzanyada-gizemli-hastalik-inceleme-baslatildi-1068387607.html
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afrika, nijerya, hastalık, gizemli, ölü
afrika, nijerya, hastalık, gizemli, ölü
Nijerya'da gizemli hastalık nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Nijerya'da Kaduna eyaletindeki Sir Patrick Yakowa Hastanesi Sekreteri Ezra Joshua, yaptığı açıklamada, eyaletin Kafanchan bölgesindeki henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin hastanelik olduğunu belirtti.
Joshua, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürdüğünü ifade ederek, hastaneye getirilenlerin bazılarında öksürük ve kusma görüldüğünü kaydetti.
Ebeveynleri çocuklarını yerel doktorlara yönlendirmekten vazgeçmeleri konusunda uyaran Joshua, herhangi bir hastalık belirtisi gördüklerinde onları hızla hastaneye sevk etmeleri çağrısında bulundu.