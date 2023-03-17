https://sputniknews.com.tr/20230317/tanzanyada-gizemli-hastalik-inceleme-baslatildi-1068387607.html
Tanzanya'da gizemli hastalık: İnceleme başlatıldı
Tanzanya'da gizemli hastalık: İnceleme başlatıldı
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da gizemli bir hastalık nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip öncülüğünde inceleme... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:22+0300
2023-03-17T12:22+0300
2023-03-17T12:27+0300
dünya
tanzanya
hastalık
bulaşıcı hastalık
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Tanzanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gizemli hastalığın şimdiye dek 7 kişide tespit edildiği, gözlenen belirtiler arasında ise ateş, kusma, vücudun çeşitli kısımlarında kanama ve böbrek yetmezliği sayıldı.Hastalığın görüldüğü, Uganda sınırında bulunan kuzeydeki Kagera bölgesine sağlık uzmanlarından bir ekip gönderildi. Bulaşıcı olduğu belirtilen hastalığa ilişkin Tanzanya Sağlık Bakanı Tumaini Nagu, "Hastalığın kaynağını ve tipini belirleyebilmek için hastalardan ve ölülerden örnekler alındı" diyerek, vatandaşlardan bulaşıyı engellemek için tedbirli olmalarını istedi.Tanzanya'daki incelemeler, Uganda'da 4 ayda 55 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve Ocak ayında sona erdirildiği ilan edilen Ebola salgınının ardından geldi.Geçtiğimiz yıl Tanzanya'da 'fare ateşi' olarak bilinen leptospirosis salgını patlak vermiş, güneydoğudaki Lindi bölgesinde üç kişi hayatını kaybetmişti. Bakteriyel enfeksiyonun hayvan idrarı ile temas etmiş gıda veya su üzerinden yayılabildiği biliniyor.Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, salgına ilişkin o dönemki açıklamasında hastalığın 'çevresel bozulmalar nedeniyle insanlar ve hayvanlar arasında giderek artan etkileşimin' sonucu olabileceğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230127/pakistanda-gizemli-hastalik-2-haftada-18-kisi-oldu-1066244825.html
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tanzanya, hastalık, bulaşıcı hastalık
tanzanya, hastalık, bulaşıcı hastalık
Tanzanya'da gizemli hastalık: İnceleme başlatıldı
12:22 17.03.2023 (güncellendi: 12:27 17.03.2023) Abone ol
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da gizemli bir hastalık nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip öncülüğünde inceleme başlatıldığı duyuruldu.
Tanzanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gizemli hastalığın şimdiye dek 7 kişide tespit edildiği, gözlenen belirtiler arasında ise ateş, kusma, vücudun çeşitli kısımlarında kanama ve böbrek yetmezliği sayıldı.
Hastalığın görüldüğü, Uganda sınırında bulunan kuzeydeki Kagera bölgesine sağlık uzmanlarından bir ekip gönderildi.
Bulaşıcı olduğu belirtilen hastalığa ilişkin Tanzanya Sağlık Bakanı Tumaini Nagu, "Hastalığın kaynağını ve tipini belirleyebilmek için hastalardan ve ölülerden örnekler alındı" diyerek, vatandaşlardan bulaşıyı engellemek için tedbirli olmalarını istedi.
Tanzanya'daki incelemeler, Uganda'da 4 ayda 55 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve Ocak ayında sona erdirildiği ilan edilen Ebola salgınının ardından geldi.
Geçtiğimiz yıl Tanzanya'da 'fare ateşi' olarak bilinen leptospirosis salgını patlak vermiş, güneydoğudaki Lindi bölgesinde üç kişi hayatını kaybetmişti.
Bakteriyel enfeksiyonun hayvan idrarı ile temas etmiş gıda veya su üzerinden yayılabildiği biliniyor.
Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, salgına ilişkin o dönemki açıklamasında hastalığın 'çevresel bozulmalar nedeniyle insanlar ve hayvanlar arasında giderek artan etkileşimin' sonucu olabileceğini dile getirmişti.