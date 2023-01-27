https://sputniknews.com.tr/20230127/pakistanda-gizemli-hastalik-2-haftada-18-kisi-oldu-1066244825.html
Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü
Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü
Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T02:36+0300
2023-01-27T02:36+0300
2023-01-27T02:36+0300
dünya
pakistan
hastalık
ölü
solunum
solunum hastalığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/08/1042615147_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_903f87f01e9ffc22ec3a72269b3722ba.jpg
Pakistan basınındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan 'zehirli gazların' olduğu düşünülüyor.Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/3-bin-nufuslu-norvec-kasabasi-gundemde-dogmak-da-olmek-de-yasak-1066058919.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/08/1042615147_122:0:1899:1333_1920x0_80_0_0_a87e1fa1e2b51c4acd6cce2fd23df4ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, hastalık, ölü, solunum, solunum hastalığı
pakistan, hastalık, ölü, solunum, solunum hastalığı
Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü
Abone ol
Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan basınındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.
Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan 'zehirli gazların' olduğu düşünülüyor.
Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.