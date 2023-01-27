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https://sputniknews.com.tr/20230127/pakistanda-gizemli-hastalik-2-haftada-18-kisi-oldu-1066244825.html
Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü
Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü
Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T02:36+0300
2023-01-27T02:36+0300
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pakistan
hastalık
ölü
solunum
solunum hastalığı
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Pakistan basınındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan 'zehirli gazların' olduğu düşünülüyor.Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/3-bin-nufuslu-norvec-kasabasi-gundemde-dogmak-da-olmek-de-yasak-1066058919.html
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pakistan, hastalık, ölü, solunum, solunum hastalığı
pakistan, hastalık, ölü, solunum, solunum hastalığı

Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü

02:36 27.01.2023
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEMKoronavirüs - Kovid-10 - maske - Pakistan
Koronavirüs - Kovid-10 - maske - Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEM
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Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan basınındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.
Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan 'zehirli gazların' olduğu düşünülüyor.
Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.
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