https://sputniknews.com.tr/20230127/pakistanda-gizemli-hastalik-2-haftada-18-kisi-oldu-1066244825.html

Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü

Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T02:36+0300

2023-01-27T02:36+0300

2023-01-27T02:36+0300

dünya

pakistan

hastalık

ölü

solunum

solunum hastalığı

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Pakistan basınındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan 'zehirli gazların' olduğu düşünülüyor.Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.

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pakistan, hastalık, ölü, solunum, solunum hastalığı