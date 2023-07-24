https://sputniknews.com.tr/20230724/milasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1073904360.html

Milas'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Milas'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T13:17+0300

2023-07-24T13:17+0300

2023-07-24T13:17+0300

türkiye

orman yangını

milas

orman

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Milas'taki yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230724/antalyada-zeytinlik-alanda-yangin-1073901680.html

türkiye

milas

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