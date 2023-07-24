https://sputniknews.com.tr/20230724/milasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1073904360.html
Milas'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Milas'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T13:17+0300
2023-07-24T13:17+0300
2023-07-24T13:17+0300
türkiye
orman yangını
milas
orman
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Milas'taki yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230724/antalyada-zeytinlik-alanda-yangin-1073901680.html
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orman yangını, milas, orman
orman yangını, milas, orman
Milas'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.
Milas'taki yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.