https://sputniknews.com.tr/20230724/antalyada-zeytinlik-alanda-yangin-1073901680.html
Antalya'da zeytinlik alanda yangın
Antalya'da zeytinlik alanda yangın
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T12:35+0300
2023-07-24T12:35+0300
2023-07-24T12:35+0300
türkiye
antalya
zeytinlik alan
yangın
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Antalya'nın Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230723/rodos-adasindaki-yangin-sebebiyle-bir-gecede-19-bin-kisi-tahliye-edildi-1073886344.html
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antalya, zeytinlik alan, yangın
antalya, zeytinlik alan, yangın
Antalya'da zeytinlik alanda yangın
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Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.