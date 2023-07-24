https://sputniknews.com.tr/20230724/antalyada-zeytinlik-alanda-yangin-1073901680.html

Antalya'da zeytinlik alanda yangın

Antalya'da zeytinlik alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T12:35+0300

2023-07-24T12:35+0300

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türkiye

antalya

zeytinlik alan

yangın

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Antalya'nın Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230723/rodos-adasindaki-yangin-sebebiyle-bir-gecede-19-bin-kisi-tahliye-edildi-1073886344.html

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