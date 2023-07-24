https://sputniknews.com.tr/20230724/kuzey-kibrista-sicaklar-nedeniyle-belirli-saatlerde-disarida-calisma-yasagi-uzatildi-1073922016.html

Kuzey Kıbrıs'ta sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı

Kuzey Kıbrıs'ta sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı

Kuzey Kıbrıs'ta sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz tarihleri arasında uygulanan belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı, 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T19:15+0300

2023-07-24T19:15+0300

2023-07-24T19:15+0300

kuzey kıbrıs

dünya

sıcak hava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073887586_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2992ac11c2dc15aa0d7dd7cb7bb8a6e5.jpg

Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasağı uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlık kararında, 31 Temmuz gün bitimine kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada çalışma yapılmayacağı belirtilerek, "Meskun mahal dışında yapılacak olan tarım ve inşaat sektörü işleri için işe başlama saatleri işverenler tarafından belirlenebilir. Erken işe başlama kapsamında inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması için erken işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir." ifadeleri kullanıldı.Kuzey Kıbrıs'ta mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle daha önce 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar işçilerin dışarıda çalışmaları yasaklanmıştı.

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kıbrıs, sıcak hava