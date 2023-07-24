https://sputniknews.com.tr/20230724/kirpiyi-iple-baglayip-ac-susuz-biraktilar-1073905746.html

Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar

Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar

Manisa'da bir kirpi, boynuna ip geçirilmiş halde mezarlık korkuluğuna bağlı bulundu. Sıcaktan ve susuzluktan bitkin düşen kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T13:32+0300

2023-07-24T13:32+0300

2023-07-24T13:32+0300

yaşam

kirpi

manisa

hayvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073905578_52:0:1748:954_1920x0_80_0_0_c8e7a7e4a89042ad063e2c1c33f018f2.jpg

Manisa'da boynuna ip geçirdikleri kirpiyi mezarlık korkuluğuna bağlayarak orada bıraktılar. Sıcak ve susuzluktan bitkin düşen sevimli kirpi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığında, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti. Yakından baktıklarına kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Ekipler büyük bir dikkatle kurtardıkları kirpiyi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü. Açlık ve susuzluktan bitkin hale düşen kirpi tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

https://sputniknews.com.tr/20230724/uludagda-ayi-otomobilin-onune-atladi-1073901417.html

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirpi, manisa, hayvan