https://sputniknews.com.tr/20230724/kirpiyi-iple-baglayip-ac-susuz-biraktilar-1073905746.html
Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar
Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar
Manisa'da bir kirpi, boynuna ip geçirilmiş halde mezarlık korkuluğuna bağlı bulundu. Sıcaktan ve susuzluktan bitkin düşen kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T13:32+0300
2023-07-24T13:32+0300
2023-07-24T13:32+0300
yaşam
kirpi
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hayvan
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Manisa'da boynuna ip geçirdikleri kirpiyi mezarlık korkuluğuna bağlayarak orada bıraktılar. Sıcak ve susuzluktan bitkin düşen sevimli kirpi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığında, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti. Yakından baktıklarına kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Ekipler büyük bir dikkatle kurtardıkları kirpiyi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü. Açlık ve susuzluktan bitkin hale düşen kirpi tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230724/uludagda-ayi-otomobilin-onune-atladi-1073901417.html
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Kirpiyi iple bağlayıp aç susuz bıraktılar
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Manisa'da bir kirpi, boynuna ip geçirilmiş halde mezarlık korkuluğuna bağlı bulundu. Sıcaktan ve susuzluktan bitkin düşen kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.
Manisa'da boynuna ip geçirdikleri kirpiyi mezarlık korkuluğuna bağlayarak orada bıraktılar. Sıcak ve susuzluktan bitkin düşen sevimli kirpi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığında, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti. Yakından baktıklarına kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Ekipler büyük bir dikkatle kurtardıkları kirpiyi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü. Açlık ve susuzluktan bitkin hale düşen kirpi tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.