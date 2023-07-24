https://sputniknews.com.tr/20230724/uludagda-ayi-otomobilin-onune-atladi-1073901417.html
Otomobilin önüne ayı atladı
Otomobilin önüne ayı atladı
Uludağ'da karnı acıkınca ailesiyle birlikte ormandan Sarıalan'daki yerleşim yerine gelen ayı ve ailesi kendisini izlemek için yanında duran vatandaşın aracını... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T12:57+0300
2023-07-24T12:57+0300
2023-07-24T13:15+0300
yaşam
ayı
uludağ
bursa
video
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Bursa'da dağ yolunda ailesiyle ilerleyen bir otomobil sürücüsü Sarıalan'da cadde üzerinde çöpleri karıştıran ayı ve yavrularını görünce merak edip frene bastı. Anne ayı ve yavruları durumu fark edip kendilerini izleyen otomobildekilerin yanına geldi. Anne ayı otomobilin önünü kesip kaputa yaslandı. Korku dolu anlar yaşayan araç sürücüsü, ayının kaputtan çekilmesiyle hemen gaza yüklenerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Ormanda yaşayan ayı ve yavrularının gece geç saatlerde yerleşim birimindeki çöpleri karıştırmak için Sarıalan'a geldiği, çok sayıda kişinin de onları izlemek için araçlarıyla zaman zaman bu civarda beklediği öğrenildi.
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bursa
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Otomobilin önüne ayı atladı
Otomobilin önüne ayı atladı
2023-07-24T12:57+0300
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PT0M21S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayı, uludağ, bursa, video, видео
ayı, uludağ, bursa, video, видео
Otomobilin önüne ayı atladı
12:57 24.07.2023 (güncellendi: 13:15 24.07.2023) Abone ol
Uludağ'da karnı acıkınca ailesiyle birlikte ormandan Sarıalan'daki yerleşim yerine gelen ayı ve ailesi kendisini izlemek için yanında duran vatandaşın aracını fark edince önünü kesip kaputa dayandı. Korku dolu anlar yaşayan sürücü hemen gaza basarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da dağ yolunda ailesiyle ilerleyen bir otomobil sürücüsü Sarıalan'da cadde üzerinde çöpleri karıştıran ayı ve yavrularını görünce merak edip frene bastı.
Anne ayı ve yavruları durumu fark edip kendilerini izleyen otomobildekilerin yanına geldi. Anne ayı otomobilin önünü kesip kaputa yaslandı. Korku dolu anlar yaşayan araç sürücüsü, ayının kaputtan çekilmesiyle hemen gaza yüklenerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Ormanda yaşayan ayı ve yavrularının gece geç saatlerde yerleşim birimindeki çöpleri karıştırmak için Sarıalan'a geldiği, çok sayıda kişinin de onları izlemek için araçlarıyla zaman zaman bu civarda beklediği öğrenildi.