https://sputniknews.com.tr/20230724/uludagda-ayi-otomobilin-onune-atladi-1073901417.html

Otomobilin önüne ayı atladı

Otomobilin önüne ayı atladı

Uludağ'da karnı acıkınca ailesiyle birlikte ormandan Sarıalan'daki yerleşim yerine gelen ayı ve ailesi kendisini izlemek için yanında duran vatandaşın aracını... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

ayı

uludağ

bursa

video

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Bursa'da dağ yolunda ailesiyle ilerleyen bir otomobil sürücüsü Sarıalan'da cadde üzerinde çöpleri karıştıran ayı ve yavrularını görünce merak edip frene bastı. Anne ayı ve yavruları durumu fark edip kendilerini izleyen otomobildekilerin yanına geldi. Anne ayı otomobilin önünü kesip kaputa yaslandı. Korku dolu anlar yaşayan araç sürücüsü, ayının kaputtan çekilmesiyle hemen gaza yüklenerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Ormanda yaşayan ayı ve yavrularının gece geç saatlerde yerleşim birimindeki çöpleri karıştırmak için Sarıalan'a geldiği, çok sayıda kişinin de onları izlemek için araçlarıyla zaman zaman bu civarda beklediği öğrenildi.

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ayı, uludağ, bursa, video, видео