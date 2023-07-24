Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Kurtuluş Savaşıyla kazanılan bağımsızlığımız İsmet İnönü ve beraberindeki heyetin kararlılığıyla Lozan'da 24 Temmuz 1923 günü siyasi, hukuki ve iktisadi anlamda tescillenmiştir. Aynı azim ve kararlılıkla büyük Türk milletinin bağımsızlığını korumak ve bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarma ülküsüyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Yolumuzu aydınlatan ilkelerinize bağlılığımızla huzurunuzda milletimize söz veriyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı, Türk siyasi tarihinde kurucu bir nitelik taşıyan Lozan Barış Antlaşması'nın bayram olarak kutlanmasını sağlayacağız. Bu vesileyle başta İsmet İnönü olmak üzere tüm silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Sonsuz sevgi ve şükranla, ruhunuz şad olsun."