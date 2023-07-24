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Bahçeli: Lozan protestoları Türkiye düşmanlığının azgınlaştığına delalettir
Bahçeli: Lozan protestoları Türkiye düşmanlığının azgınlaştığına delalettir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü mesajında "ABD ve Avrupa'da Lozan aleyhine yapılan protesto yürüyüşleri... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T17:32+0300
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lozan
lozan anlaşması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Bahçeli, 20 Kasım 1922'de başlayan, 4 Şubat-23 Nisan 1923 tarihleri arasında kesintiye uğrayan, 24 Temmuz 1923'te de imza altına alınan Lozan sürecinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası toplum nezdinde eşit hak ve statüyle tescili, aynı zamanda Cumhuriyet'in tezahür ve tecelli zemini olduğunu aktardı.Lozan Barış Antlaşması'nın, Milli Mücadele'nin muvaffakiyet ve muzaffer ruhu üzerine bina edildiğini, Türk milletinin egemenlik haklarının, tarihi kazanımlarının, hukuki ve hükümran vasfının 9 aya yakın devam eden müzakerelerle muarız ve muhasım unsurlara kabul ettirildiğini ifade eden Bahçeli, Lozan'da, bağımsızlık savaşını zaferle buluşturan bir milletin varoluş haysiyetinin, istiklal ve istikbal hedeflerinin taçlandığını vurguladı.2023'ün, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü olduğunu anımsatan Bahçeli, "Yeni Türkiye'nin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması, Sevr ihanetinin müellif, muhabir ve muhiplerini de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Milli Mücadele'nin sonucu, Lozan Barış Antlaşması ile dünya çapında hukuki ve meşru bir çerçeveye kavuşmuştur" mesajına yer verdi."Bugünlerde Sevr hayranı bölücü ve teslimiyetçi mihrakların, tek merkezden komut almışçasına kıpırdamaya, Lozan Barış Antlaşması'nı sorgulamaya ve sulandırmaya başladıkları esefle görülmektedir" ifadesini kullanan Bahçeli, Şark Meselesi'nin cenaze merasimi olan Sevr'i diriltmek amacıyla emperyalizmin lekeli maşalarının tekrar devrede olduğunu belirtti.'PKK'nın, bu yılın başından itibaren Lozan Barış Antlaşması aleyhine kara propagandaya başlaması tesadüf değil'Bölücü terör örgütü PKK'nın, bu yılın başından itibaren Lozan Barış Antlaşması aleyhine kara propagandaya başlamasının ise tesadüf olmadığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:Lozan Barış Antlaşması ile hesaplaşmak için bir plan dahilinde yalan ve fitne kuyruğuna girenlerin asıl gayesinin, Türkiye'nin taciz ve tahribine hizmet etmek olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, Lozan'da kuruldu, Lozan'da yıkılacak" sloganı atanların çabalarının beyhude, heveslerinin boşuna olduğunu vurguladı.Bahçeli, "Adım adım, karış karış müdafaa edilerek kurtarılan aziz vatan, kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve bunların hukuki temeli Lozan Barış Antlaşması, imhaya ve izmihlale asla maruz bırakılmayacaktır. Türk milleti hiçbir antlaşmayla var olmamış, hiçbir antlaşmayla da yok edilemeyecektir. Bunun yegane kanıtı, Sevr suikastının yırtılıp atılmasında gösterilen kahramanlıktır" görüşünü paylaştı."MHP, Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlatmıştır"Lozan Barış Antlaşması'nı zafer ile hezimet arasına sıkıştıranların, hatta Sevr'le bağ kuranların, iyi niyetten mahrum olduklarının, Milli Mücadele'ye ve milli bekaya ters baktıklarının da tartışmasız olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:"Bilinmelidir ki Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayrimilli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın, Milli Mücadele'yle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir.Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini de resmen başlatmıştır. Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, Lozan delegasyonunu hürmet ve rahmetle anıyorum."
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Bahçeli: Lozan protestoları Türkiye düşmanlığının azgınlaştığına delalettir

17:32 24.07.2023
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü mesajında "ABD ve Avrupa'da Lozan aleyhine yapılan protesto yürüyüşleri, Türkiye düşmanlığının azgınlaştığına delalettir" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bahçeli, 20 Kasım 1922'de başlayan, 4 Şubat-23 Nisan 1923 tarihleri arasında kesintiye uğrayan, 24 Temmuz 1923'te de imza altına alınan Lozan sürecinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası toplum nezdinde eşit hak ve statüyle tescili, aynı zamanda Cumhuriyet'in tezahür ve tecelli zemini olduğunu aktardı.
Lozan Barış Antlaşması'nın, Milli Mücadele'nin muvaffakiyet ve muzaffer ruhu üzerine bina edildiğini, Türk milletinin egemenlik haklarının, tarihi kazanımlarının, hukuki ve hükümran vasfının 9 aya yakın devam eden müzakerelerle muarız ve muhasım unsurlara kabul ettirildiğini ifade eden Bahçeli, Lozan'da, bağımsızlık savaşını zaferle buluşturan bir milletin varoluş haysiyetinin, istiklal ve istikbal hedeflerinin taçlandığını vurguladı.

2023'ün, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü olduğunu anımsatan Bahçeli, "Yeni Türkiye'nin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması, Sevr ihanetinin müellif, muhabir ve muhiplerini de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Milli Mücadele'nin sonucu, Lozan Barış Antlaşması ile dünya çapında hukuki ve meşru bir çerçeveye kavuşmuştur" mesajına yer verdi.
"Bugünlerde Sevr hayranı bölücü ve teslimiyetçi mihrakların, tek merkezden komut almışçasına kıpırdamaya, Lozan Barış Antlaşması'nı sorgulamaya ve sulandırmaya başladıkları esefle görülmektedir" ifadesini kullanan Bahçeli, Şark Meselesi'nin cenaze merasimi olan Sevr'i diriltmek amacıyla emperyalizmin lekeli maşalarının tekrar devrede olduğunu belirtti.

'PKK'nın, bu yılın başından itibaren Lozan Barış Antlaşması aleyhine kara propagandaya başlaması tesadüf değil'

Bölücü terör örgütü PKK'nın, bu yılın başından itibaren Lozan Barış Antlaşması aleyhine kara propagandaya başlamasının ise tesadüf olmadığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
"Nitekim PKK'nın Avrupa ayağı olan sözde Kürdistan Ulusal Kongresi'nin eş başkanı tarafından Lozan Antlaşması'na karşı eylem çağrısı, Lozan Barış Antlaşması'nın yargılanması emeliyle İsviçre'de kurulan sözde mahkeme ve Bafil Talabani'nin nefret saçan açıklamaları, 6-7 Temmuz 2023 tarihlerinde Suriye'nin kuzeyinde Lozan Barış Antlaşması aleyhine bölücülerin düzenlediği terör çalıştayı, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı iki satılmış avukat müsveddesinin Lozan Barış Antlaşması'nın iptali ve self determinasyonla ilgili Danıştay'a müracaatları, ABD ve Avrupa'da Lozan aleyhine yapılan protesto yürüyüşleri, Türkiye düşmanlığının azgınlaştığına delalettir."
Lozan Barış Antlaşması ile hesaplaşmak için bir plan dahilinde yalan ve fitne kuyruğuna girenlerin asıl gayesinin, Türkiye'nin taciz ve tahribine hizmet etmek olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, Lozan'da kuruldu, Lozan'da yıkılacak" sloganı atanların çabalarının beyhude, heveslerinin boşuna olduğunu vurguladı.
Bahçeli, "Adım adım, karış karış müdafaa edilerek kurtarılan aziz vatan, kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve bunların hukuki temeli Lozan Barış Antlaşması, imhaya ve izmihlale asla maruz bırakılmayacaktır. Türk milleti hiçbir antlaşmayla var olmamış, hiçbir antlaşmayla da yok edilemeyecektir. Bunun yegane kanıtı, Sevr suikastının yırtılıp atılmasında gösterilen kahramanlıktır" görüşünü paylaştı.

"MHP, Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlatmıştır"

Lozan Barış Antlaşması'nı zafer ile hezimet arasına sıkıştıranların, hatta Sevr'le bağ kuranların, iyi niyetten mahrum olduklarının, Milli Mücadele'ye ve milli bekaya ters baktıklarının da tartışmasız olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bilinmelidir ki Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayrimilli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın, Milli Mücadele'yle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir.
Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini de resmen başlatmıştır. Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, Lozan delegasyonunu hürmet ve rahmetle anıyorum."
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