İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Feshane'de bulunan sergi gerekçesiyle suç duyurusu

"Uzun zamandan beri Feshane’de İBB’nin açmış olduğu sergiyi protesto ediyoruz. Burada dini değerlere hakaret var. Özellikle cami önünde dansöz figürleri var. LGBT propagandası yapan tablo ve yazılar mevcut. Özellikle satanist figürler burada mevcut. Eyüp El Ensari hazretlerinin manevi huzurunda ve Eyüp ilçemizin maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu ifade ettik. Bir ailenin çocuğunu alıp da o sergiyi gezemeyecek olduğunu, müstehcenlikleri anlattı. Orada eşcinselliği ve müstehcenliği sergileyen ve pompalayan figürleri suç duyurusunda bulunarak şikayet ettik. İnşallah bu serginin kapatılacağını temenni ediyoruz. Değerlerimiz aşağılayan şekilde sergi açılmış sanat adı altında. Özellikle büyükşehir başkanı ve sorumluların cezalandırılmasını ve serginin ivedilikle kapatılmasını istedik. Sanata karşı değiliz, buradaki rezalete karşı çıkıyoruz. Yani sanat adı altında yapılan müstehcen sergiye karşı çıkıyoruz.’’