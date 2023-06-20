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İBB çalışanına 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
İBB çalışanına 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken tutuklanan Şafak Duran, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıl... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T20:59+0300
2023-06-20T20:59+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul
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İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Duran ve avukatları katıldı.Cumhuriyet savcısı, sanık Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talepli mütalaasını tekrarladı.Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Duran, "Hakkımdaki ihbardan, sizlerin çalışmaları vesilesiyle haberim oldu. Kötü niyetli birinin davranışı olarak görüyorum. Hayatımın hiçbir döneminde ne silah, ne de yasadışı bir faaliyetim olmadı. Benim böyle fotoğraflarım, yaşam tarzım yoktur. Silaha karşı bir insanım. Fotoğrafların orijinallerine de hala erişemedim. Tanık olarak dinlenilen kişiler de beni ilk kez gördüklerini söylediler. Çalıştığım İBB'den gözaltına alındım. Hakkımda linç kampanyaları yürütüldü. Böyle bir süreç için kurban mı seçildim hala bilmiyorum, politikayı da sevmem" diye konuştu.Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini istedi.Mahkeme, sanık Duran'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.Ne olmuştu?İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan 30 yaşındaki Şafak Duran'ın, 2016'da Şırnak'ta örgüt üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçmişti.Polis ekipleri, 27 Nisan 2022'de İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışan sanığı gözaltına almıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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istanbul büyükşehir belediyesi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul

İBB çalışanına 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

20:59 20.06.2023
© AAİstanbul Adalet Sarayı
İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken tutuklanan Şafak Duran, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Duran ve avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, sanık Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talepli mütalaasını tekrarladı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Duran, "Hakkımdaki ihbardan, sizlerin çalışmaları vesilesiyle haberim oldu. Kötü niyetli birinin davranışı olarak görüyorum. Hayatımın hiçbir döneminde ne silah, ne de yasadışı bir faaliyetim olmadı. Benim böyle fotoğraflarım, yaşam tarzım yoktur. Silaha karşı bir insanım. Fotoğrafların orijinallerine de hala erişemedim. Tanık olarak dinlenilen kişiler de beni ilk kez gördüklerini söylediler. Çalıştığım İBB'den gözaltına alındım. Hakkımda linç kampanyaları yürütüldü. Böyle bir süreç için kurban mı seçildim hala bilmiyorum, politikayı da sevmem" diye konuştu.
Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini istedi.
Mahkeme, sanık Duran'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan 30 yaşındaki Şafak Duran'ın, 2016'da Şırnak'ta örgüt üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçmişti.
Polis ekipleri, 27 Nisan 2022'de İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışan sanığı gözaltına almıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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